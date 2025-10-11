onedio
Kutu İçeceklerin Altındaki Bombenin Gerçek Amacı Ortaya Çıktı!

Gökçe Cici
11.10.2025 - 09:46

Buz gibi bir içeceği açmanın keyfi bambaşka. Fakat eğer fark ettiyseniz kutuların altı tam olarak düz değil, içe doğru bombeli. Bu tasarım detayı aslında sadece estetikle ilgili değil. Kola kutularının o içe göçük kısmı hem güvenlik hem de kullanım kolaylığı açısından oldukça önemli. İyi de ne alaka? Bakalım...

Kaynak

Kutuların alt kısmındaki bombeli yapı, aslında tamamen mühendislik harikası bir tasarım.

Alüminyum çok ince bir madde olduğu için basınca dayanıklı hale getirilmesi gerekiyor. Bu bombe, kutunun içindeki karbonasyonun oluşturduğu yüksek basınca direnç sağlıyor.

Bu sayede ince bir alüminyum kutu, yaklaşık 90 psi basınca dayanabiliyor. Yani normal hava basıncının 6 katı! Yani tasarım, kutunun patlamasını önlerken içe göçük kısmın aynı zamanda düzgün oturmasını ve yuvarlanmamasını da sağlıyor.

Aslında bombeli tasarım sonradan geliştirildi.

1960’ların sonlarına kadar dev içecek markaları, içeceklerini cam şişelerde satıyordu. Ancak 1967’de alüminyum kutulara geçildiğinde mühendisler, dayanıklılığı artırmak için farklı form denemelerine başladı ve zamanla bugünkü şekli ortaya çıktı. 

Yani bir kutu kolayı elinize aldığınızda onlarca yıllık mühendislik emeğini de tutuyorsunuz.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoyla, kola kutularının altındaki bombeli yapının farklı bir özelliği daha ortaya çıktı.

TikTok kullanıcısı @Jordan_The_Stallion8, kutuların aslında diğer kutuları açmak için de kullanılabileceğini gösterdi.

Eğer iki kutu içeceğiniz varsa ilk olarak ikisini de üst üste koyuyorsunuz. Daha sonra üstteki kutunun bombesini, alttaki kutunun açma halkasının altına kaydırıyorsunuz. Ardından hafifçe bastırdığınızda alttaki kutu kendiliğinden açılıyor. Yani artık tırnağınızı kırmadan ya da parmağınızı acıtmadan kutu açmak mümkün! Özellikle manikürlü eller için adeta kurtarıcı.

Siz bu yöntemi daha önce denediniz mi?

