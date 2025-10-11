Kutu İçeceklerin Altındaki Bombenin Gerçek Amacı Ortaya Çıktı!

TikTok kullanıcısı @Jordan_The_Stallion8, kutuların aslında diğer kutuları açmak için de kullanılabileceğini gösterdi.

Eğer iki kutu içeceğiniz varsa ilk olarak ikisini de üst üste koyuyorsunuz. Daha sonra üstteki kutunun bombesini, alttaki kutunun açma halkasının altına kaydırıyorsunuz. Ardından hafifçe bastırdığınızda alttaki kutu kendiliğinden açılıyor. Yani artık tırnağınızı kırmadan ya da parmağınızı acıtmadan kutu açmak mümkün! Özellikle manikürlü eller için adeta kurtarıcı.

Siz bu yöntemi daha önce denediniz mi?