Kutu İçeceklerin Altındaki Bombenin Gerçek Amacı Ortaya Çıktı!
Buz gibi bir içeceği açmanın keyfi bambaşka. Fakat eğer fark ettiyseniz kutuların altı tam olarak düz değil, içe doğru bombeli. Bu tasarım detayı aslında sadece estetikle ilgili değil. Kola kutularının o içe göçük kısmı hem güvenlik hem de kullanım kolaylığı açısından oldukça önemli. İyi de ne alaka? Bakalım...
Kutuların alt kısmındaki bombeli yapı, aslında tamamen mühendislik harikası bir tasarım.
Aslında bombeli tasarım sonradan geliştirildi.
Sosyal medyada paylaşılan bir videoyla, kola kutularının altındaki bombeli yapının farklı bir özelliği daha ortaya çıktı.
