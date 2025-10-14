Uçaklarda Asla Buzlu İçecek İstemeyin! Sebebi Herkesi Şaşırtıyor

Uçak yemeklerinin hijyen konusundaki kötü şöhretini duymuşsunuzdur ama buzlu içeceklerin de benzer bir riski var. Çünkü uçakta kullanılan buz, genellikle uçak içi su sisteminden veya bu sistemle temas eden yüzeylerden geliyor. Yani bir bardak buzlu su ya da meyve suyu, farkında olmadan bakteri yuvasına dönüşebiliyor.

Yapılan incelemelere göre bu buzlarda E.coli ve koliform bakterileri bulunabiliyor. Bunlar gıda kaynaklı hastalıkların en yaygın sebeplerinden. Özellikle bağışıklığı zayıf yolcular için durum daha da tehlikeli hale gelebiliyor. Kabin görevlilerinin çoğu da bu yüzden uçuş sırasında musluk suyu veya buzlu içecek tüketmemeyi tercih ediyor.