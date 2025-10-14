onedio
Uçaklarda Asla Buzlu İçecek İstemeyin! Sebebi Herkesi Şaşırtıyor

Gökçe Cici
14.10.2025 - 17:22

Uçakta içecek servisi yapılırken çoğu kişi serinlemek için buzlu bir şeyler ister. Özellikle uzun uçuşlarda bu, ferahlatıcı bir fikir gibi görünür. Ancak görünüşe göre bu kadar masum bir tercih değil. Uçak içi su sistemlerinde yıllardır süregelen hijyen problemleri, buzun da güvenilirliğini tartışmalı hale getiriyor. Bilimsel araştırmalar ve kabin ekibinden gelen uyarılar, bu konudaki endişeleri haklı çıkarıyor.

Uçaklardaki buz neden tehlikeli olabilir?

Uçak yemeklerinin hijyen konusundaki kötü şöhretini duymuşsunuzdur ama buzlu içeceklerin de benzer bir riski var. Çünkü uçakta kullanılan buz, genellikle uçak içi su sisteminden veya bu sistemle temas eden yüzeylerden geliyor. Yani bir bardak buzlu su ya da meyve suyu, farkında olmadan bakteri yuvasına dönüşebiliyor.

Yapılan incelemelere göre bu buzlarda E.coli ve koliform bakterileri bulunabiliyor. Bunlar gıda kaynaklı hastalıkların en yaygın sebeplerinden. Özellikle bağışıklığı zayıf yolcular için durum daha da tehlikeli hale gelebiliyor. Kabin görevlilerinin çoğu da bu yüzden uçuş sırasında musluk suyu veya buzlu içecek tüketmemeyi tercih ediyor.

Sorunun kaynağı, uçaklardaki su tankları.

Uçaklarda kullanılan su, doğrudan gövdeye monte edilmiş özel tanklardan geliyor. Bu tanklar, sadece içecek hazırlamak için değil, lavabolardaki su için de kullanılıyor. 2015 yılında yapılan bir araştırmada, uçak su tanklarının 'mikroorganizma üremesine uygun ortamlar' olduğu ortaya çıktı. 

Yani o musluktan akan su, bakterilerin çoğalması için elverişli bir kaynak haline gelebiliyor. Üstelik buz her zaman doğrudan uçakta üretilmiyor. Bazı havayolları, üçüncü taraf tedarikçilerden buz temin ediyor. 

Ancak bu da güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü buzun hazırlanma, paketlenme ve uçağa taşınma sürecinde birçok yüzeyle temas etmesi, bakteri bulaşma riskini artırıyor. Yani ister uçakta üretilsin ister dışarıdan gelsin, risk ortadan kalkmış olmuyor.

Uçuşta ne içmeli, ne içmemeli?

Uzmanlar, sağlıklı yetişkinlerin bu bakterilere maruz kalsa bile genellikle ciddi bir sorun yaşamayacağını söylüyor. Certus’ta görev yapan Katie Heil’e göre çoğu insanın bağışıklık sistemi bu bakterilerle baş edebilecek kadar güçlü. Ancak yine de önlem almakta fayda var.

En güvenli yöntem, uçağa binmeden önce kapalı şişe su satın almak. Ayrıca bazı yolcular, güvenlik kontrolünden geçerken boş bir şişe götürüp terminalde doldurmayı tercih ediyor.

