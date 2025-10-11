Çin'in "Pirinç Çalıyorlar" Diye Serçelerle Girdiği İlginç Savaş: Sonu İyi Bitmedi
1958’de Çin, 'Büyük İleri Atılım' adını verdiği iddialı bir kalkınma planına girişti. Mao Zedong liderliğindeki Komünist Parti, halkı üretim, tarım ve hijyen alanında seferber etti. Ancak bu planın bir parçası olarak başlatılan 'Dört Haşere Kampanyası' (Four Pests Campaign), tarihin en trajik çevre felaketlerinden birine dönüştü.
Gelin, Çin için sonu hiç de iyi bitmeyen bu sözde savaşın detaylarına bakalım...
Kampanyanın amacı, hastalık taşıyan hayvanları yok edip tarım verimliliğini artırmaktı ancak listeye serçeler de dahil edildi.
Sayılar akılalmaz: 1 milyar serçe öldürüldü...
Serçelerin yok edilmesiyle başlayan ekolojik çöküş, birkaç yıl içinde korkunç bir kıtlığa dönüştü.
Serçesiz tarım politikası rafa kalktı ama bedeli ağır oldu.
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
