Çin'in "Pirinç Çalıyorlar" Diye Serçelerle Girdiği İlginç Savaş: Sonu İyi Bitmedi

1958’de Çin, 'Büyük İleri Atılım' adını verdiği iddialı bir kalkınma planına girişti. Mao Zedong liderliğindeki Komünist Parti, halkı üretim, tarım ve hijyen alanında seferber etti. Ancak bu planın bir parçası olarak başlatılan 'Dört Haşere Kampanyası' (Four Pests Campaign), tarihin en trajik çevre felaketlerinden birine dönüştü.

Gelin, Çin için sonu hiç de iyi bitmeyen bu sözde savaşın detaylarına bakalım...

