İngiltere'deki Bazı Evlerin Penceresi Neden Tuğladan Yapılmış?
İngiltere'de sokakta yürürken tuğlayla kapatılmış pencerelere denk geldiyseniz, bunun mimari bir detay olduğunu düşünebilirsiniz. Oysa İngiltere’de bu görüntünün ardında çok daha ilginç bir tarihsel neden var. 1696’da getirilen pencere vergisi, yıllar boyunca evlerin mimarisini değiştirdi.
Gelin bu ilgi çekici tarihine bi' göz atalım!
Ev sahipleri vergiden kaçmak için pencerelerini kapatmak zorunda kaldı.
Verginin yükünü hafifletmek isteyen ev sahipleri farklı yollar aradı.
Vergi sadece mimariyi değil, halk sağlığını da ciddi biçimde etkiledi.
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
