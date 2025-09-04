onedio
İngiltere'deki Bazı Evlerin Penceresi Neden Tuğladan Yapılmış?

Gökçe Cici
04.09.2025 - 17:00

İngiltere'de sokakta yürürken tuğlayla kapatılmış pencerelere denk geldiyseniz, bunun mimari bir detay olduğunu düşünebilirsiniz. Oysa İngiltere’de bu görüntünün ardında çok daha ilginç bir tarihsel neden var. 1696’da getirilen pencere vergisi, yıllar boyunca evlerin mimarisini değiştirdi. 

Gelin bu ilgi çekici tarihine bi' göz atalım!

Kaynak 1, Kaynak 2

Ev sahipleri vergiden kaçmak için pencerelerini kapatmak zorunda kaldı.

1696’da Kral III. William döneminde yürürlüğe giren pencere vergisi, tam olarak isminden anlaşılacağı gibi evdeki pencere sayısına göre ödeniyordu. Amaç, dönemin ekonomik sorunlarını çözmek ve özellikle madeni paralardaki değer kaybından doğan açığı kapatmaktı. Vergi sistemi teoride zenginleri hedef alıyordu çünkü 10 pencere ve üstüne sahip olan evler vergilendiriliyordu. 

Ancak pratikte her sınıfı etkiledi. Büyük şehirlerde işçi sınıfı apartmanları tek hane sayıldığı için haksız yere yüksek vergi ödemek zorunda kaldı. Ayrıca yasa metninde “pencere” tanımı net yapılmadığından, duvardaki küçük ızgaralar veya çatlaklar bile vergiye dahil edilebildi.

Verginin yükünü hafifletmek isteyen ev sahipleri farklı yollar aradı.

Kimi apartman sahipleri vergiyi kiracılara yansıttı, kimi de pencereleri tamamen kapattı. Tuğlayla örülen bu boşluklar bugün hala tarihi binalarda görülebiliyor. 1766’da sınır daha da aşağı çekildi ve 7 pencereye kadar vergilendirme başladı.

Bunun sonucunda İngiltere ve Galler’de 7 pencereli evlerin sayısı neredeyse üçte iki oranında düştü. Bu kapatılan pencerelere halk arasında “Pitt’s Pictures” denildi. İsmin kaynağı, verginin en ateşli savunucularından olan siyasetçi William Pitt the Younger’dı.

Vergi sadece mimariyi değil, halk sağlığını da ciddi biçimde etkiledi.

Pencerelerin kapatılması evleri havasız ve karanlık hale getirdi. Bu durum tifo, kolera ve çiçek hastalığı gibi bulaşıcı hastalıkların yayılmasını kolaylaştırdı. Doktorlar ve sağlık görevlileri yıllar boyunca verginin kaldırılması için çağrı yaptı. 1845’te Sunderland’deki sağlık yetkilileri, pencerelerin kapatılmasının ölümleri artırdığını açıkça rapor etti. 

Gelen baskılar sonucunda, toplum sağlığını tehdit eden bu uygulama 1851’de tamamen kaldırıldı. Böylece İngiltere’de ev sahipleri tekrar pencerelerini açmaya başladı.

