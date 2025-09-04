İngiltere'deki Bazı Evlerin Penceresi Neden Tuğladan Yapılmış?

1696’da Kral III. William döneminde yürürlüğe giren pencere vergisi, tam olarak isminden anlaşılacağı gibi evdeki pencere sayısına göre ödeniyordu. Amaç, dönemin ekonomik sorunlarını çözmek ve özellikle madeni paralardaki değer kaybından doğan açığı kapatmaktı. Vergi sistemi teoride zenginleri hedef alıyordu çünkü 10 pencere ve üstüne sahip olan evler vergilendiriliyordu.

Ancak pratikte her sınıfı etkiledi. Büyük şehirlerde işçi sınıfı apartmanları tek hane sayıldığı için haksız yere yüksek vergi ödemek zorunda kaldı. Ayrıca yasa metninde “pencere” tanımı net yapılmadığından, duvardaki küçük ızgaralar veya çatlaklar bile vergiye dahil edilebildi.