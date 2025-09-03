Orta Çağ Döneminde Kalelerin Merdivenleri Neden Dar İnşa Edilirdi?

Açık bir alanda saldırı olduğunda iki taraf da topluca çarpışabilirdi. Ancak dar sarmal merdivenler buna izin vermiyordu. Saldırganlar tek sıra hâlinde yukarı çıkmak zorundaydı. Savunmacılar ise yukarıdan ok atıyor, mızrak sallıyor ya da kılıç kullanarak gelen askerleri tek tek durdurabiliyordu. Böylece az sayıda asker, çok sayıda saldırgana karşı avantaj kazanabiliyordu.

Bugün spiral merdivenler daha çok estetik veya yer tasarrufu sağlamak için tercih ediliyor. Ancak Orta Çağ’da bu yapılar tamamen stratejik bir savunma aracıydı. Dar, karanlık, dengesiz ve saat yönünde kıvrılan bu merdivenler, kaleyi koruyan askerlerin en büyük müttefiki olmuştu.