onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Tarih
Orta Çağ Döneminde Kalelerin Merdivenleri Neden Dar İnşa Edilirdi?

Orta Çağ Döneminde Kalelerin Merdivenleri Neden Dar İnşa Edilirdi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.09.2025 - 10:01

Orta Çağ masallarında hep o sarmal merdivenlerden süzülerek inen prensesleri görürüz. Gerçekte ise o merdivenler masallardaki kadar romantik değildi. Kalelerin içindeki dar ve saat yönünde kıvrılan merdivenler, aslında savunma amaçlı yapılmıştı. Düşmanı yavaşlatmak, savunmacıya avantaj sağlamak ve kaleyi korumak için bu mimari tercih edilmişti. Görünüşte basit bir detay olan bu dar basamaklar, aslında savaşın seyrini değiştirecek kadar stratejik öneme sahipti.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dar ve saat yönünde sarmal merdivenlerin temel amacı savunmaydı.

Dar ve saat yönünde sarmal merdivenlerin temel amacı savunmaydı.

Kaleler öncelikli olarak askeri yapılar olarak inşa edildi. Merdivenlerin saat yönünde sarmal yapılmasının sebebi, çoğunluğu sağ elini kullanan düşman askerlerini dezavantajlı hale getirmekti. 

Yukarı çıkan saldırganlar kılıçlarını rahatça savuracak alan bulamazken, aşağıdan savunan askerler geniş tarafta oldukları için daha rahat saldırabiliyordu. Merdivenin orta sütunu, aynı zamanda saldırgan için ciddi bir engeldi.

Dar basamaklar ve karanlık ortam saldırganı yavaşlatıyordu.

Dar basamaklar ve karanlık ortam saldırganı yavaşlatıyordu.
www.boredpanda.com

Merdivenler sadece dar değil, karanlık ve düzensizdi. Basamakların yükseklikleri eşit yapılmazdı. Kalede yaşayanlar buna alışıkken, saldırganlar savaşın ortasında sık sık sendeleyip düşebilirdi. 

Zaten dar alanda ilerleyen düşman askerleri, dengesini kaybettiğinde savunmacının işini kolaylaştırıyordu. Bu nedenle merdivenler saldırıyı yavaşlatan doğal bir tuzak gibiydi.

Az askerle çok kişiye karşı koymanın yolu merdivenlerdi.

Az askerle çok kişiye karşı koymanın yolu merdivenlerdi.

Açık bir alanda saldırı olduğunda iki taraf da topluca çarpışabilirdi. Ancak dar sarmal merdivenler buna izin vermiyordu. Saldırganlar tek sıra hâlinde yukarı çıkmak zorundaydı. Savunmacılar ise yukarıdan ok atıyor, mızrak sallıyor ya da kılıç kullanarak gelen askerleri tek tek durdurabiliyordu. Böylece az sayıda asker, çok sayıda saldırgana karşı avantaj kazanabiliyordu.

Bugün spiral merdivenler daha çok estetik veya yer tasarrufu sağlamak için tercih ediliyor. Ancak Orta Çağ’da bu yapılar tamamen stratejik bir savunma aracıydı. Dar, karanlık, dengesiz ve saat yönünde kıvrılan bu merdivenler, kaleyi koruyan askerlerin en büyük müttefiki olmuştu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın