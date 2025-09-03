Orta Çağ Döneminde Kalelerin Merdivenleri Neden Dar İnşa Edilirdi?
Orta Çağ masallarında hep o sarmal merdivenlerden süzülerek inen prensesleri görürüz. Gerçekte ise o merdivenler masallardaki kadar romantik değildi. Kalelerin içindeki dar ve saat yönünde kıvrılan merdivenler, aslında savunma amaçlı yapılmıştı. Düşmanı yavaşlatmak, savunmacıya avantaj sağlamak ve kaleyi korumak için bu mimari tercih edilmişti. Görünüşte basit bir detay olan bu dar basamaklar, aslında savaşın seyrini değiştirecek kadar stratejik öneme sahipti.
Dar ve saat yönünde sarmal merdivenlerin temel amacı savunmaydı.
Dar basamaklar ve karanlık ortam saldırganı yavaşlatıyordu.
Az askerle çok kişiye karşı koymanın yolu merdivenlerdi.
