Antik Zamanlarda Tuz Neden Altın Değerindeydi? Maaş Olarak Bile Verilmiş!
Bir dönem bir ons tuz ile bir ons altın takas edilebiliyordu. Bugün ise bir ons altın iki bin doların üzerinde, yirmi altı ons tuz ise yaklaşık bir dolar ediyor. O dönemlerde tuz bulmak o kadar zordu ki sadece sofralarda değil, ekonomide de önemli bir yere sahipti. Antik Roma’da askerlerin maaşı bazen tuz olarak ödenirdi ve hatta “salary” kelimesinin kökenini oluştururdu.
Sahi, tuz neden bu kadar değerliydi? Gelin tarihine bir bakalım...
Yüzyıllar önce tuz bulmak kolay değildi.
Mısır’da MÖ 1450’lere uzanan çizimlerde tuz yapımı görüldü
Tuz her yerde hazır bulunmadığı için ticaretin konusu oldu.
Sonuçta tuz ucuzladı ve yaygınlaştı.
