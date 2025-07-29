Geminin Işınlanıp Mürettebatın Çıldırdığı İddia Edilen Tarihin Gizemli Deneyi: Philadelphia

Philadelphia Deneyi, 28 Ekim 1943’te USS Eldridge adlı savaş gemisinin radar sinyallerine görünmez hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği öne sürülen gizli bir deneydi. İddiaya göre deney sırasında gemi yeşil-mavi bir ışıkla sarıldı, bir anda ortadan kayboldu ve saniyeler içinde Norfolk, Virginia’daki bir tersanede göründü. Ardından tekrar Philadelphia’ya döndü.

İlk kez 1950’li yıllarda Carl M. Allen (takma adıyla Carlos Miguel Allende) tarafından gündeme getirilen bu iddia, Allen’ın Morris K. Jessup’a gönderdiği mektuplarla yayıldı. Allen, deneyin Einstein’ın “birleşik alan teorisi” temel alınarak gerçekleştirildiğini ve bunun sonucunda mürettebatın büyük bedel ödediğini savundu.