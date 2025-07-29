Geminin Işınlanıp Mürettebatın Çıldırdığı İddia Edilen Tarihin Gizemli Deneyi: Philadelphia
Philadelphia Deneyi, 1943 yılında ABD Donanması’na ait bir geminin kaybolduğu, başka bir limanda ortaya çıktığı ve tekrar geri döndüğü yönündeki iddialara dayanıyor. II. Dünya Savaşı'nın gölgesinde başlayan bu hikaye, zamanla askeri deneyden çok bir efsaneye dönüştü. Mürettebatın akıl sağlığını yitirmesi, vücutlarının gemiyle bütünleştiği gibi anlatılar, olayın doğaüstü bir boyut kazanmasına yol açtı. Bugün bile bu deneyin gerçek olup olmadığı tartışılıyor. İşte Philadelphia Deneyi’nin ardındaki iddialar, çelişkiler ve açıklamalar...
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Philadelphia deneyi nedir ve ilk olarak nasıl ortaya atıldı?
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Carl Allen, deney sırasında SS Andrew Furuseth adlı gemide görevli olduğunu ve USS Eldridge’in gözleri önünde kaybolduğunu iddia etti.
En çok konuşulan iddialardan biri, deneyin mürettebat üzerindeki etkisiydi.
Philadelphia Deneyi’nin ortaya atılmasındaki kilit isim Carl M. Allen, pek çok farklı kaynağa göre güvenilmez bir figürdü.
Peki gerçekte ne oldu?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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