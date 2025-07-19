Hayatında Yalnızca 3 Kez Duş Aldığı Söylenen Fransa Kralı: XIV. Louis

XIV. Louis’nin yalnızca üç kez banyo yaptığına dair söylentiler uzun yıllardır halk arasında dolaşıyor. Ancak bu bilgi tarihsel olarak tam anlamıyla gerçeği yansıtmıyor. 17. yüzyılda hijyen algısı bugünkünden oldukça farklıydı. O dönem, suyun hastalık taşıdığına inanılıyordu ve doktorlar banyo yapmayı tehlikeli buluyordu. Su kaynaklarının kirli olması bu korkuyu pek de temelsiz kılmıyordu. Bu nedenle banyo yapmak, hastalık zamanlarına ya da özel durumlara özgü bir uygulama olarak görülüyordu.

Louis XIV’in gençliğinde yüzmeyi sevdiği ve sarayında sıcak-soğuk suyla dolan dev bir banyo yaptırdığı biliniyor. Versailles’te bulunan “cabinet des Bains” isimli bölümde iki farklı küvet bulunuyordu: biri durulama, diğeri yıkanma için. Yani, Louis hijyenin önemini hiç bilmeyen biri değildi. Fakat günlük temizlik anlayışı, kuru silinme, parfüm kullanımı ve iç çamaşırı değiştirme üzerinden yürüyordu. O dönem için olağan olan bu alışkanlıklar, günümüzde şaşkınlıkla karşılanıyor.