Orta Çağ’da İnsanlar Neden Kendilerini Yılana Isırtıyordu?

Zehirli hayvanlar, bu metinlerde en çok incelenen canlılar arasında yer aldı. En sık karşılaşılan türler ise zehirli yılanlar ve kuduz köpeklerdi. Hatta kuduz köpekler, “zehirli tükürükleri” nedeniyle bu sınıfa dahil ediliyordu. Akrepler ve örümcekler de zaman zaman bu listede yer alsa da yılanlar her zaman merkezdeydi.

Orta Çağ’daki hayvan sınıflandırmaları modern zoolojiden farklıydı. Hayvanlar genellikle hareket biçimlerine göre tanımlanıyordu: uçanlar, yüzenler, yürüyenler ve sürünenler. Yılanlar, kertenkelelerle birlikte “sürünenler” kategorisine giriyordu ve bu gruptaki en tehlikeli canlı olarak kabul ediliyordu.