2036 Yılından Gelip Dünyayı Kurtaracağını İddia Eden Adam: John Titor

Gönderen kişi, Amerikan ordusunda görevli olduğunu ve zaman yolculuğu hakkında detaylı bilgilere sahip olduğunu yazmıştı. Faksın ardından iki yıl sonra, 2000 yılında bir internet forumuna 'John Titor' ismiyle katıldı. İlk başta diğer kullanıcılar gibi mesajlar yazdı ama kısa sürede sıra dışı olduğunu gösterdi. Çünkü kendisi 2036 yılından geldiğini açıkça söyledi.

Titor, Amerika’daki zaman yolculuğu projesinde asker olarak görev yaptığını ve bu görev için seçilmesinin sebebinin dedesinin IBM 5100 bilgisayarı ile olan bağı olduğunu açıkladı. IBM 5100 bilgisayarının gelecekte kritik bir teknolojik sorun için çözüm olacağını söyledi. Bu yüzden asıl görevinin 1975 yılına gidip bu bilgisayarı almak olduğunu iddia etti. 2000 yılına uğrama sebebini ise ailesini ziyaret etmek ve insanları yaklaşan tehlikelere karşı uyarmak olarak açıkladı.