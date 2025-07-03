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2036 Yılından Gelip Dünyayı Kurtaracağını İddia Eden Adam: John Titor

2036 Yılından Gelip Dünyayı Kurtaracağını İddia Eden Adam: John Titor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.07.2025 - 16:34

John Titor ismini ilk kez bir internet forumunda gördük. Kendisi 2036 yılından geldiğini söyledi. Üstelik Amerika'nın geleceğini kurtarmak için buradaydı. Bazı iddiaları tüyler ürperticiydi, bazılarıysa şaşırtıcı detaylar içeriyordu. Tüm dünya onun kim olduğunu yıllarca sorguladı.

Gelin biraz daha yakından inceleyelim...

Kaynak 1, Kaynak 2

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John Titor’un ortaya çıkışı 1998 yılında bir radyo programına gönderilen bir faksla başladı.

John Titor’un ortaya çıkışı 1998 yılında bir radyo programına gönderilen bir faksla başladı.

Gönderen kişi, Amerikan ordusunda görevli olduğunu ve zaman yolculuğu hakkında detaylı bilgilere sahip olduğunu yazmıştı. Faksın ardından iki yıl sonra, 2000 yılında bir internet forumuna 'John Titor' ismiyle katıldı. İlk başta diğer kullanıcılar gibi mesajlar yazdı ama kısa sürede sıra dışı olduğunu gösterdi. Çünkü kendisi 2036 yılından geldiğini açıkça söyledi.

Titor, Amerika’daki zaman yolculuğu projesinde asker olarak görev yaptığını ve bu görev için seçilmesinin sebebinin dedesinin IBM 5100 bilgisayarı ile olan bağı olduğunu açıkladı. IBM 5100 bilgisayarının gelecekte kritik bir teknolojik sorun için çözüm olacağını söyledi. Bu yüzden asıl görevinin 1975 yılına gidip bu bilgisayarı almak olduğunu iddia etti. 2000 yılına uğrama sebebini ise ailesini ziyaret etmek ve insanları yaklaşan tehlikelere karşı uyarmak olarak açıkladı.

Titor'un iddialarına göre Amerika çok yakında büyük bir iç savaş yaşayacaktı.

Titor'un iddialarına göre Amerika çok yakında büyük bir iç savaş yaşayacaktı.

Ülke beş ayrı bölgeye bölünecek, başkent Omaha olacaktı. İç savaş 2004'te başlayacak ve 2015’te kısa ama yıkıcı bir Üçüncü Dünya Savaşı patlak verecekti. Bu savaş küresel çevreyi mahvedecek ve dünya düzeni tamamen değişecekti. Ayrıca o dönemde, insanlar Creutzfeldt-Jakob hastalığına karşı da dikkatli olmalıydı. Sığır ürünleri üzerinden yayılan bu ölümcül hastalığın hızla yayılacağını iddia etti.

Ayrıca fizik dünyasındaki 'çoklu evren teorisi'nin doğru olduğunu ve zamanda yolculuk yaparken aslında paralel bir gerçekliğe gidildiğini savundu. Bu iddiasıyla Schrödinger’in ünlü kedisine de gönderme yaptı ve tüm olasılıkların farklı zaman çizgilerinde gerçekleştiğini öne sürdü.

Titor’un söyledikleri bir süre internetin ilgisini çekti.

Titor’un söyledikleri bir süre internetin ilgisini çekti.

Ancak zamanla insanlar bazı tutarsızlıkları fark etti. Öncelikle, 2004 yılında bir iç savaş çıkmadı ve Titor’un öngördüğü büyük ayaklanmalar yaşanmadı. ABD başkanlık seçimleri oldukça tartışmalı geçmesine rağmen kitlesel bir isyan olmadı. Bu da Titor’un büyük uyarılarının gerçekleşmediğini açıkça gösterdi.

Ayrıca Titor'un anlattığı bazı detayların popüler filmlerden esinlenmiş olabileceği ortaya çıktı. Zaman makinesinin 1967 model Chevrolet Corvette içine yerleştirildiğini söylemesi, Back to the Future filmindeki Delorean detayını andırıyordu. Yine bilgisayarlarla ilgili gelecekteki sorunlar konusunda Y2K paniğine benzer ifadeler kullanması, dönemin korkularından etkilenmiş olabileceğini düşündürdü.

Yıllar geçtikçe John Titor’un kim olduğu daha da tartışılır hale geldi.

Yıllar geçtikçe John Titor’un kim olduğu daha da tartışılır hale geldi.

Kimse onunla ilgili resmi bir kayıt bulamadı. Ailesine dair hiçbir bilgi yoktu. 2009 yılında yapılan bir araştırmada Florida’da yaşayan bir eğlence avukatı şüpheli olarak işaretlendi ancak bu iddia da netleşmedi. Titor’un bir grup tarafından kurgulanmış internet hikayesi olduğu görüşü ağırlık kazandı.

Yine de Titor, internet tarihinin en gizemli figürlerinden biri olarak hafızalarda kaldı. Bazı takipçileri onun gerçekten geleceği değiştirdiğine ve bu yüzden olayların yaşanmadığına inanmayı sürdürdü. Ancak büyük çoğunluk için John Titor, çok iyi hazırlanmış bir efsaneydi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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