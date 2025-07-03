2036 Yılından Gelip Dünyayı Kurtaracağını İddia Eden Adam: John Titor
John Titor ismini ilk kez bir internet forumunda gördük. Kendisi 2036 yılından geldiğini söyledi. Üstelik Amerika'nın geleceğini kurtarmak için buradaydı. Bazı iddiaları tüyler ürperticiydi, bazılarıysa şaşırtıcı detaylar içeriyordu. Tüm dünya onun kim olduğunu yıllarca sorguladı.
Gelin biraz daha yakından inceleyelim...
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John Titor’un ortaya çıkışı 1998 yılında bir radyo programına gönderilen bir faksla başladı.
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Titor'un iddialarına göre Amerika çok yakında büyük bir iç savaş yaşayacaktı.
Titor’un söyledikleri bir süre internetin ilgisini çekti.
Yıllar geçtikçe John Titor’un kim olduğu daha da tartışılır hale geldi.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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