Klima İcat Edilmeden Önce İnsanlar Sıcaklarda Nasıl Yaşıyordu?
Bugün klimaya uzanmak bir tuş kadar kolay. Ancak bir zamanlar böyle bir konfor yoktu. O zamanın insanları sıcağa karşı hem mimariyle hem yaşam tarzıyla savaşıyordu. Evler serin tutacak şekilde inşa ediliyor, insanlar günlerini sıcaklığa göre planlıyordu. İşte klima olmadan da hayatta kalınan o zamanlardan unutulmuş bazı detaylar...
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Evler serin olacak şekilde inşa ediliyordu.
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Günlük rutinler sıcak havaya göre düzenlenirdi.
Sıcak havalarda sadece evler değil, yeme-içme alışkanlıkları da farklılaşırdı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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denize giriyordu vantilatör üfletiyordu şimdi hepsi ölmüş ateş pahası ne yapsın millet
Seneler önce Antalya'ya ilk taşındığımızda; Antalyalı biri, çarşafı yufka ekmeği gibi ıslattıktan sonra, ona sarılıp, geceleri öyle yattığını söylemişti😄