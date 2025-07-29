Klima İcat Edilmeden Önce İnsanlar Sıcaklarda Nasıl Yaşıyordu?

Klima öncesi dönemlerde yaşam alanları, sıcakla mücadele etmek üzere düşünülerek tasarlanırdı. Evlerin tavanları yüksek, duvarları kalın ve gölgelik alanlar geniş tutulurdu. Pencereler karşılıklı konumlandırılır, çapraz hava akımı oluşturulurdu. Bazı yapılarda taş işçiliğiyle yapılmış jaali denen delikli paneller kullanılır, hem içerisi serin tutulur hem de dışarıdan görünmeden hava geçişi sağlanırdı.

Hindistan’daki rüzgar kuleleri, Alhambra’daki avlulu yapılar veya Osmanlı’daki iç avlular hep aynı amaca hizmet ederdi. Ayrıca çatılara gece saatlerinde su dökülerek buharlaşma sayesinde geçici serinlik yaratılırdı. Kimileri gece serinliğinde damda uyur, sabahın erken saatlerinde serin rüzgârla uyanırdı. Sıcakla mücadele evin mimarisinden başlardı.