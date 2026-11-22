D3K2 Ne İşe Yarar?

D3K2, D vitamininin D3 formunu (kolekalsiferol) ve K vitamininin K2 formunu (MK-7, menakinon-7) bir arada sunan bir takviye edici gıdadır. Ne işe yaradığını anlatırken yalnızca TİTCK'nın Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Kılavuzu'ndaki beyanlara dayanmak gerekiyor. AVA Vitamin de Ava D3K2'nin ürün sayfasındaki destek alanlarını bu kılavuza göre veriyor.

D vitamini neye katkıda bulunur?

D vitamini kalsiyumun ve fosforun normal emilimine/kullanımına katkıda bulunur.

D vitamini normal kan kalsiyum düzeyine katkıda bulunur.

D vitamini normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur.

D vitamini normal kas fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunur.

D vitamini normal dişlerin korunmasına katkıda bulunur.

D vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.

D vitaminin hücre bölünmesinde görevi vardır.

K vitamini neye katkıda bulunur?

K vitamini normal kan pıhtılaşmasına katkıda bulunur.

K vitamini normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur.

D3 ve K2'nin ortak noktası ne?

İki listeye yan yana bakınca kesişim netleşiyor: normal kemiklerin korunması hem D hem K vitamini için onaylı bir beyan. Ava D3K2'nin iki vitamini aynı damlada buluşturmasının bir nedeni bu ortak alan.

İnternette sık karşılaşılan 'K2 kalsiyumu kemiklere yönlendirir, damarlarda birikmesini önler' gibi cümleler ise onaylı bir sağlık beyanı değil. Bir takviyenin bunu yaptığını söylemek mevzuata uygun değil; o yüzden bu yazıda böyle bir iddiaya yer vermiyoruz.

Türkiye'de D vitamini düzeyi ne durumda?

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) 2017 verilerine göre, araştırmaya katılan 15 yaş ve üzerindeki kadınların %75'inde D vitamini düzeyi 20 ng/mL'nin altında bulunmuştur. D vitamini düzeyi kan testiyle ölçülür; kendi değerlerin ve takviyeye ihtiyacın olup olmadığı konusunda doktoruna danışmalısın.