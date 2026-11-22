D3 ve K2 Neden Birlikte Kullanılır ve Ne İşe Yarar?
AVA Vitamin iş birliğiyle hazırlanmıştır.
D3 ve K2 vitaminleri neden aynı damlada buluşuyor, hangisi neye katkıda bulunuyor, D vitamini K2 olmadan kullanılır mı? Ava D3K2 7X Damla üzerinden adım adım anlatıyoruz.
Son Güncelleme: 18 Kasım 2026
⚠️ Önemli Not: Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır; tıbbi tavsiye, teşhis ya da tedavinin yerine geçmez. Ava D3K2 bir takviye edici gıdadır, ilaç değildir; hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. D ve K vitamini takviyesine başlamadan önce, özellikle kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsan, hamileysen, emziriyorsan ya da bir sağlık sorunun varsa doktoruna danış. Doktorun farklı bir öneride bulunmadıkça tavsiye edilen günlük kullanım dozunu aşma.
D3 ve K2 birlikte kullanılır, çünkü ikisi de yağda çözünen vitaminlerdir ve TİTCK'nın onaylı sağlık beyanlarına göre ikisi de normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur. D vitamini bunun yanında kalsiyumun ve fosforun normal emilimine/kullanımına, normal kan kalsiyum düzeyine, normal kas fonksiyonunun korunmasına, normal dişlerin korunmasına ve bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur; K vitamini ise normal kan pıhtılaşmasına katkıda bulunur. D vitamini K2 olmadan da tek başına kullanılan bir takviyedir; ikisini aynı formülde buluşturmak bir formülasyon tercihidir. AVA Vitamin'in Ava D3K2 7X Damla'sı 1 damlada İsviçre menşeli tescilli Quali®-D'den 1000 IU D3 ve Norveç menşeli patentli K2VITAL™'den 11,5 µg K2 (MK-7) içerir, iki vitamini 7 farklı yağdan oluşan bir taşıyıcıda bir araya getirir ve Türkiye'de üretilir; kullanım önerisi günde 1 damladır. Doktorun farklı bir öneride bulunmadıkça bu miktarı aşma.
Ava D3K2'deki D ve K vitamininin onaylı destek alanları yan yana: ortak nokta normal kemiklerin korunması
Ava D3K2 7X Damla'nın 1 damlasında İsviçre menşeli 1000 IU D3 ve Norveç menşeli 11,5 µg K2 MK-7 var
Ava D3K2 yağ bazlı bir damla: yemekle, tercihen yağlı bir öğünle ve magnezyumdan en az 45 dakika ayrı kullanılıyor
Ava D3K2'nin hammaddesi İsviçre ve Norveç'ten geliyor, ürün Türkiye'de sertifikalı tesiste üretiliyor
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: D vitamini K2 olmadan alınır mı?
Cevap: Evet, D vitamini tek başına da kullanılan bir takviye; K2 ile birlikte kullanmak bir zorunluluk değil, bir formülasyon tercihi. İkisinin onaylı beyanlardaki ortak noktası normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunmaları. Senin için D vitamininin tek başına mı yoksa K2 ile birlikte mi daha uygun olduğunu kan değerlerine ve kullandığın ilaçlara bakarak doktorun değerlendirebilir. Kan sulandırıcı kullananlar için bu ayrım daha da önemli, çünkü K vitamini normal kan pıhtılaşmasına katkıda bulunur.
Soru: Ava D3K2 günde kaç damla kullanılır?
Cevap: Ava D3K2 7X Damla'nın kullanım önerisi günde 1 damla; 1 damla 1000 IU (25 µg) D3 ve 11,5 µg K2 (MK-7) içeriyor. Doktorun farklı bir öneride bulunmadıkça bu miktarı aşma.
Soru: D3K2 aç mı tok mu, ne zaman alınır?
Cevap: AVA, Ava D3K2'nin yemekle birlikte, tercihen yağ içeren bir öğünle kullanılmasını öneriyor; çünkü D ve K vitaminleri yağda çözünüyor. Magnezyum takviyesi de kullanıyorsan, ürün sayfasındaki kullanım önerisine göre ikisi arasında en az 45 dakika bırak; farklı öğünlere yaymak pratik bir çözüm olabilir.
Soru: Ava D3K2'de hangi hammaddeler var, nerede üretiliyor?
Cevap: Ava D3K2'de D3 vitamini kaynağı olarak İsviçre menşeli tescilli Quali®-D, K2 vitamini kaynağı olarak Norveç menşeli patentli K2VITAL™ kullanılıyor. AVA her iki hammaddeyi doğrudan kaynağından tedarik ettiğini belirtiyor. Ürün GMP, ISO 9001, HACCP ve helal sertifikalı tesiste, Türkiye'de üretiliyor.
Kimler İçin Uygun Değil?
- Kan sulandırıcı (antikoagülan) ilaç kullananlar: K vitamini normal kan pıhtılaşmasına katkıda bulunduğu için bu grubun doktor onayı olmadan K2 içeren bir takviye kullanmaması gerekir. AVA da ürün sayfasının sıkça sorulan sorular bölümünde kan sulandırıcı kullananların doktoruna danışmasını belirtiyor.
- Hamileler, emzirenler, kronik bir hastalığı olanlar ya da düzenli ilaç kullananlar: Takviyeye doktor değerlendirmesinden sonra başlamalı.
- Zaten başka bir D vitamini ya da multivitamin kullananlar: Farklı ürünlerden gelen D vitamini toplamda birikir. Örneğin AVA'nın Octokids'i de D3 içeriyor. Toplam günlük miktarı doktorunla birlikte hesapla.
- Yalnızca D vitamini arayanlar: K2'ye ya da 7 yağlı formüle ihtiyacın yoksa tek bileşenli bir D vitamini ürünü işini görebilir.
- Damlayla ölçüm yapmak istemeyenler: Ava D3K2 yalnızca damla formunda; kapsül ya da tablet tercih eden biri için uygun bir seçenek değil.
- Formüldeki yağlardan birine hassasiyeti olanlar: Zeytinyağı, avokado, kabak çekirdeği, nane, limon, portakal ve MCT yağı içeriyor; alerji ya da hassasiyetin varsa etiketi kontrol et.
Sonuç: D3 ve K2 Neden Birlikte, Ava D3K2 Kime Göre?
- Neden birlikte? D3 ve K2 ikisi de yağda çözünür ve ikisi de normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur. Aynı yağ bazlı damlada sunulmalarının mantığı bu.
- Ne işe yarar? D vitamini kalsiyumun ve fosforun normal emilimine/kullanımına, normal kan kalsiyum düzeyine, normal kas fonksiyonunun ve normal dişlerin korunmasına ve bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur; K vitamini normal kan pıhtılaşmasına katkıda bulunur.
- K2 şart mı? Hayır. D vitamini tek başına da kullanılır; K2 ile birleşimi bir formül tercihidir.
- Ava D3K2 7X Damla: 1 damlada 1000 IU D3 (İsviçre menşeli tescilli Quali®-D) ve 11,5 µg K2 MK-7 (Norveç menşeli patentli K2VITAL™), 7 yağlı taşıyıcı, 30 ml cam şişe, katkı maddesi içermez, renklendirici ve aroma verici yok, Türkiye'de üretim.
- Kullanım: Günde 1 damla; yemekle, tercihen yağlı bir öğünle; ürün sayfasındaki kullanım önerisine göre magnezyum takviyesinden en az 45 dakika ayrı.
⚠️ Doktor Uyarısı: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçmez; dengeli ve çeşitli beslenme ile sağlıklı yaşam önemlidir. Ava D3K2 ilaç değildir; hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsan, hamileysen, emziriyorsan, bir hastalığın varsa ya da düzenli ilaç kullanıyorsan kullanmadan önce mutlaka doktoruna danış. Doktorun farklı bir öneride bulunmadıkça tavsiye edilen günlük kullanım dozunu aşma ve ürünü çocukların ulaşamayacağı yerde sakla.
Kaynak: Ürün ve hammadde bilgileri 6 Kasım 2026, fiyat bilgisi 18 Kasım 2026 tarihinde avavitamin.com üzerindeki Ava D3K2 7X Damla ürün sayfası ile K2VITAL™ ve Quali®-D hammadde sayfalarından derlenmiştir. Sağlık beyanları, TİTCK'nın Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Kılavuzu'nda D ve K vitamini için yer alan beyanlardır. D vitamini düzeyine ilişkin veri Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) 2017 raporundan alınmıştır. K vitamininin K1 ve K2 gruplarına dair genel tanımlar açık kaynaklardan alınmıştır. Bu içerik AVA Vitamin iş birliğiyle hazırlanmıştır.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın