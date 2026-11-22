7. sezonunda başrolleri değişen TRT 1 dizisi Gönül Dağı, cumartesi akşamının sürpriz ismi oldu. Dizi TOTAL'de 5,40, AB'de 4,82, ABC1'de 5,00 alarak üç listede de ilk sıraya yerleşti.

En büyük sıçrama AB'de yaşandı. Geçen hafta 3,27 ile 3. sırada olan Gönül Dağı, bir haftada 1,55 puan artırdı ve bu listede Güller ve Günahlar'ın neredeyse 2 puan önüne geçti. TOTAL'de 0,70, ABC1'de ise 0,65 puanlık artış yakaladı.

Dizi bu sezon zirveyi daha önce de görmüştü. Ancak 31 Ekim'de Güller ve Günahlar ile Başkalarının Hayatı yeni bölümle ekrana gelmemişti. O akşam TOTAL'de 4,55, AB'de 3,30, ABC1'de 4,16 alan Gönül Dağı, bu kez rakipleri yeni bölümleriyle ekrandayken o rakamların üçünü de geride bıraktı.