Lider Şaşırttı, TRT Dizisi 13 Ay Sonra Zirveye Geri Döndü: 21 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları
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21 Kasım Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.
Cumartesi akşamının reyting yarışında 13 aylık tablo değişti. Gönül Dağı, Güller ve Günahlar ve Başkalarının Hayatı'nın yeni bölümleriyle karşı karşıya geldiği akşamda TRT 1 dizisi TOTAL, AB ve ABC1'de birinci oldu. Geçen haftanın iki lideri ise zirveden uzaklaştı.
İşte 21 Kasım Cumartesi reyting sonuçları...
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Gönül Dağı, AB'de 4,82 alarak 3. sıradan zirveye çıktı ve üç listenin de lideri oldu.
Güller ve Günahlar'ın yeni bölümle yayınlandığı bir akşamda Gönül Dağı en son 18 Ekim 2025'te birinci olmuştu.
Güller ve Günahlar, TOTAL'de 2. sıraya indi, ABC1'de ise zirveden 4. sıraya geriledi.
Başkalarının Hayatı, AB'deki iki haftalık liderliğini kaybetti ama ABC1'de 2. sıraya yükseldi.
İşte 21 Kasım Cumartesi TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:
TOTAL: 5,40 (1.)
AB: 4,82 (1.)
ABC1: 5,00 (1.)
TOTAL: 5,28 (2.)
AB: 2,85 (7.)
ABC1: 3,73 (4.)
Başkalarının Hayatı
TOTAL: 3,99 (3.)
AB: 3,07 (5.)
ABC1: 4,09 (2.)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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