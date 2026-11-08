2 Dizi de İptal Edilmişti, Zirvede Döndüler: 7 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları
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7 Kasım Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.
Cumartesi akşamının reyting yarışında dengeler bir haftada değişti. Geçen hafta yeni bölümleri yayınlanmayan Güller ve Günahlar ile Başkalarının Hayatı, ekrana dönüşlerinde zirveyi geri aldı. Geçen haftanın lideri Gönül Dağı ise üç listede de birinciliği kaptırdı.
İşte 7 Kasım Cumartesi reyting sonuçları...
Güller ve Günahlar, TOTAL'de 6,13 alarak reytingini bir haftada ikiye katladı ve zirveye döndü.
Başkalarının Hayatı, AB'de 3,59 ile listenin bir numarası oldu.
Geçen hafta üç listenin de lideri olan Gönül Dağı, AB'de 7. sıraya geriledi.
İşte 7 Kasım Cumartesi TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:
TOTAL: 6,13 (1.)
AB: 3,15 (3.)
ABC1: 4,74 (1.)
Başkalarının Hayatı
TOTAL: 3,86 (3.)
AB: 3,59 (1.)
ABC1: 3,82 (4.)
TOTAL: 4,48 (2.)
AB: 2,81 (7.)
ABC1: 3,85 (3.)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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