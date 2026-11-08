2 Dizi de İptal Edilmişti, Zirvede Döndüler: 7 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları

Kanal D'nin iddialı dizisi Güller ve Günahlar, cumartesi akşamının en çok izlenen yapımı oldu. Dizi TOTAL'de 6,13 ile ilk sırada yer aldı. ABC1'de de 4,74 ile rakiplerinin önüne geçti.

Geçen cumartesi tablo bambaşkaydı. Güller ve Günahlar'ın 31 Ekim'de yeni bölümü yayınlanmadı, Kanal D aynı saatte tekrar bölüm ekrana getirdi. Kanal bu karara dair bir açıklama yapmadı.

Tekrar bölümle TOTAL'de 2,76 alan dizi 6. sırada, ABC1'de ise 2,19 ile 8. sırada kalmıştı. Yeni bölümle dönüşünde TOTAL reytingi iki katını aştı, ABC1'deki rakamı da 2,55 puan arttı. AB'de ise 3,15 ile 3. sırada yer aldı ve bu listede zirveyi rakibine bıraktı.