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2 Dizi de İptal Edilmişti, Zirvede Döndüler: 7 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları

2 Dizi de İptal Edilmişti, Zirvede Döndüler: 7 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları

Reyting Güller ve Günahlar
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
08.11.2026 - 13:16
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7 Kasım Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.

Cumartesi akşamının reyting yarışında dengeler bir haftada değişti. Geçen hafta yeni bölümleri yayınlanmayan Güller ve Günahlar ile Başkalarının Hayatı, ekrana dönüşlerinde zirveyi geri aldı. Geçen haftanın lideri Gönül Dağı ise üç listede de birinciliği kaptırdı.

İşte 7 Kasım Cumartesi reyting sonuçları...

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Güller ve Günahlar, TOTAL'de 6,13 alarak reytingini bir haftada ikiye katladı ve zirveye döndü.

Güller ve Günahlar, TOTAL'de 6,13 alarak reytingini bir haftada ikiye katladı ve zirveye döndü.

Kanal D'nin iddialı dizisi Güller ve Günahlar, cumartesi akşamının en çok izlenen yapımı oldu. Dizi TOTAL'de 6,13 ile ilk sırada yer aldı. ABC1'de de 4,74 ile rakiplerinin önüne geçti.

Geçen cumartesi tablo bambaşkaydı. Güller ve Günahlar'ın 31 Ekim'de yeni bölümü yayınlanmadı, Kanal D aynı saatte tekrar bölüm ekrana getirdi. Kanal bu karara dair bir açıklama yapmadı.

Tekrar bölümle TOTAL'de 2,76 alan dizi 6. sırada, ABC1'de ise 2,19 ile 8. sırada kalmıştı. Yeni bölümle dönüşünde TOTAL reytingi iki katını aştı, ABC1'deki rakamı da 2,55 puan arttı. AB'de ise 3,15 ile 3. sırada yer aldı ve bu listede zirveyi rakibine bıraktı.

Başkalarının Hayatı, AB'de 3,59 ile listenin bir numarası oldu.

Başkalarının Hayatı, AB'de 3,59 ile listenin bir numarası oldu.

Gecenin sürpriz ismi Star TV'de yayınlanan Başkalarının Hayatı oldu. Mehmet Aslantuğ ve Eylül Lize Kandemir'in başrolündeki dizi, AB'de 3,59 alarak zirveye yerleşti.

Dizi TOTAL'de 3,86 ile 3. sırada, ABC1'de ise 3,82 ile 4. sırada yer aldı.

Başkalarının Hayatı da 31 Ekim'de yeni bölümle ekrana gelmemişti. Gazeteci Birsen Altuntaş, bölümün düşük reklam nedeniyle yayından kaldırıldığını öne sürmüştü. Kanal cephesinden ise resmi bir açıklama gelmedi.

O akşam tekrar bölümle AB'de 1,65 alan dizi 8. sıradaydı. Yeni bölümle AB reytingini iki katından fazla artıran dizi, ana hedef kitlede Güller ve Günahlar'ın da önüne geçti.

Bu sezon başlayan Başkalarının Hayatı, 17 Ekim'de de AB ve ABC1'de birinci olmuş, reyting yarışına iddialı bir giriş yapmıştı.

Geçen hafta üç listenin de lideri olan Gönül Dağı, AB'de 7. sıraya geriledi.

Geçen hafta üç listenin de lideri olan Gönül Dağı, AB'de 7. sıraya geriledi.

TRT 1'in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı, rakiplerinin tekrar bölümle ekrana geldiği 31 Ekim'de TOTAL'de 4,55, AB'de 3,30, ABC1'de ise 4,16 alarak üç listede birden zirvedeydi.

Ancak iki rakibin yeni bölümle döndüğü 7 Kasım'da tablo değişti. Gönül Dağı TOTAL'de 4,48 ile 2. sıraya, ABC1'de 3,85 ile 3. sıraya indi.

En sert düşüş AB'de yaşandı. Dizi bu listede 2,81'e geriledi ve 7. sırada kaldı.

Gönül Dağı'nın TOTAL'deki kaybı yalnızca 0,07 puanda kaldı. Dizi izleyicisini büyük ölçüde korudu ama rakiplerin yükselişiyle sıralamada geriledi.

Öte yandan gündüz kuşağında 16.14'te ekrana gelen Anne Yarısı, TOTAL'de 1,33 ile 18. sırada yer aldı ve hiçbir listede ilk 10'a giremedi.

İşte 7 Kasım Cumartesi TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

Güller ve Günahlar

  • TOTAL: 6,13 (1.)

  • AB: 3,15 (3.)

  • ABC1: 4,74 (1.)

Başkalarının Hayatı

  • TOTAL: 3,86 (3.)

  • AB: 3,59 (1.)

  • ABC1: 3,82 (4.)

Gönül Dağı

  • TOTAL: 4,48 (2.)

  • AB: 2,81 (7.)

  • ABC1: 3,85 (3.)

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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