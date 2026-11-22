Daha önce ahşap yapılar, birbirine oyulup geçirilen kalın kiriş ve direklerle kuruluyordu; bu hem çok ağaç hem de usta marangoz istiyordu. Fabrikada kesilen standart keresteler ve çiviler ucuzlayınca, çiviyle tutturulan hafif karkaslar yaygınlaştı.

Yönteme 'balon karkas' adı verildi; söylenene göre binalar o kadar hafifti ki uçup gidecekmiş gibi görünüyordu. İlk örneğin 1832'de Chicago'da yapılan bir depo olduğu düşünülse de bu tartışmalı. Bugün ABD'de konut yapımında en yaygın yöntem, bunun modern hali olan platform karkas.