Fırtınada Uçan ABD Evleri Neden Beton Yerine Ahşaptan Yapılıyor?
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2025'te ABD'de tamamlanan müstakil evlerin yüzde 94'ü ahşap karkasla yapıldı.
Bu yöntemin kökeni, 1830'larda ucuzlayan makine yapımı çivi ve kerestelere dayanıyor.
Kasırga rüzgarları, zayıf bağlantı noktaları yüzünden ahşap evlerin çatısını sökebiliyor.
Ahşap; hafif, kolay bulunur ve ucuz olduğu için tercih ediliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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