"Hayatımın Şükür Dönemindeyim" Demişti: Enes Koçak ile Eylül Tumbar Birbirini Takipten Çıktı
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Kendi Düşen Ağlamaz'ın setinde başlayan ve yaklaşık üç yıldır süren aşklarıyla gündemden düşmeyen Eylül Tumbar ile Enes Koçak, Instagram'da birbirini takipten çıktı. Enes Koçak'ın daha bir ay önce ilişkisi için 'Hayatımın şükür dönemindeyim' demesi, hamleyi daha da dikkat çekici hale getirdi. Çift şubatta da ortak fotoğraflarını silmiş, ancak kısa süre sonra ayrılık iddialarını boşa çıkarmıştı. İki isimden henüz açıklama gelmedi.
Daha bir ay önce "Hayatımın şükür dönemindeyim" diyen Enes Koçak ile Eylül Tumbar takipleşmeyi bıraktı.
Şubat ayında ortak fotoğraflarını silen çift, ayrılık iddialarını kısa sürede boşa çıkarmıştı.
Ömür Usta'da Mete'yi canlandıran Enes Koçak da Eylül Tumbar da henüz sessizliğini bozmadı.
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