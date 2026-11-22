Kendi Düşen Ağlamaz'ın setinde tanışan Eylül Tumbar ile Enes Koçak, yaklaşık üç yıldır magazin gündeminin en çok konuşulan genç çiftlerinden biri.

TRT 1'de 2023'te yayınlanan dizide Alize ile Serkan'ı canlandıran ikilinin set arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü. Çift ilişkisini hiç saklamadı; tatilleri, konserleri ve özel günleri sosyal medyada sık sık gündem oldu.

İkili bugün Instagram'da birbirini takipten çıktı. Hamle kısa sürede dikkat çekti. Üstelik zamanlama da manidar. Enes Koçak, daha bir ay önce Eylül Tumbar'la ilişkisi sorulduğunda 'Hayatımın şükür dönemindeyim' demişti.

Peki ünlü çift yollarını ayırdı mı? Şimdilik ne Koçak'tan ne de Tumbar'dan bir açıklama var.