Enes Koçak'ı Tekte Silen Eylül Tumbar'dan Eski Sevgiliye İmalı Gönderme!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.02.2026 - 11:54

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisiyle yıldızını parlatan Eylül Tumbar, yaklaşık 3 yıldır meslektaşı Enes Koçak'la aşk yaşıyordu. Aşk bitti, imalı paylaşım gecikmedi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2023 yılında Netflix'te yayınlanan "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" dizisi, hem konusu hem de çekimleriyle dikkat çeken yapımlardan biri olmuştu.

Melisa Sözen'in başrolünde yer aldığı dizide dikkat çeken bir isim daha olmuştu.

İlk başta fiziksel özellikleriyle Afra Saraçoğlu'na benzetildiği için tüm gözleri üzerine toplayan genç oyuncu Eylül Tumbar, Netflix'te yıldızını parlattıktan sonra magazinin de yapımcılarından yakından takip ettiği bir isim haline geldi.

Eylül Tumbar'ı Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? bittikten hemen sonra yaz dizisi Yalan'da izlemiştik.

Yalan dizisi beklendiği gibi gitmedi, kısa süre içerisinde final yaptı. Oyunculuğuyla beğenilen Eylül Tumbar yine de boş kalmadı, hemen akabinde Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde yer alması için gelen teklifi kabul etti. 

Üstelik yalnızca kariyer açısından değil aşk açısından da aradığını buldu! Sette aşık olan Eylül Tumbar'n adı rol arkadaşı Enes Koçak'la anılmaya başladı. Aşklarını ilk günden bu yana saklamayan genç çift, sempatik halleriyle sevilen ikililerden olmuştu. 3 yılı aşkın süredir devam eden ilişkilerinde her şey yolunda sanılıyordu.

Fakat geçtiğimiz saatlerde yaşananlar çiftin yolun sonuna geldiğini kanıtladı.

Instagram'da beraber çektirdikleri tüm fotoğrafları kaldıran Eylül Tumbar ve Enes Koçak, birbirlerini takipten de çıktı. 

Yetmedi, Eylül Tumbar'dan bir de imalı veda paylaşımı geldi. Tumbar, 'Sana... Aradığını bulman dileğiyle' dedi.

