Enes Koçak'ı Tekte Silen Eylül Tumbar'dan Eski Sevgiliye İmalı Gönderme!

Yalan dizisi beklendiği gibi gitmedi, kısa süre içerisinde final yaptı. Oyunculuğuyla beğenilen Eylül Tumbar yine de boş kalmadı, hemen akabinde Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde yer alması için gelen teklifi kabul etti.

Üstelik yalnızca kariyer açısından değil aşk açısından da aradığını buldu! Sette aşık olan Eylül Tumbar'n adı rol arkadaşı Enes Koçak'la anılmaya başladı. Aşklarını ilk günden bu yana saklamayan genç çift, sempatik halleriyle sevilen ikililerden olmuştu. 3 yılı aşkın süredir devam eden ilişkilerinde her şey yolunda sanılıyordu.