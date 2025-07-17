onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Eskiden Adana’da İnsanlar Klimasız Nasıl Yaşardı? X Kullanıcısı Eski Yöntemleri Paylaştı

Eskiden Adana’da İnsanlar Klimasız Nasıl Yaşardı? X Kullanıcısı Eski Yöntemleri Paylaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.07.2025 - 18:12

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında Adana geliyor. Öyle bir sıcak düşünün ki asfaltta omlet pişmesini geçtik güneşe ateş eden bile var. Sıcakların adeta nefes kestiği kentte gölge bile neredeyse alev alev yakıyor. Peki vantilatör veya klima olmadan Adana'da nasıl yaşanırd? Bir X kullanıcısı bu soruyu gündeme getirdi. Başka bir kullanıcı ise uzun floodla bu sorunun yanıtını verdi. Gelin hep birlikte klimasız bir Adana'da nasıl yaşanıyormuş hep birlikte öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Adana" denilince akla gelen görüntülerinden biri de bu hiç şüphesiz👇🏻

"Adana" denilince akla gelen görüntülerinden biri de bu hiç şüphesiz👇🏻

Akdeniz'in gözbebeklerinden olan Adana sıcaklığıyla ve güneşe ateş edenleriyle meşhur biliyorsunuz ki. Kentte şu sıralar sıcaklığın 30 derece civarında olduğuna aldanmayın... Hissedilen sıcaklık belki 50'yi bile buluyordur. Asfaltta yumurta pişirilmesiyle dersiniz güneşe ateş edilmesiyle tanırsınız bilemeyiz ama bazen akla 'Bu sıcakta Adana'da nasıl yaşanır?' sorusu gelmiyor değil.

Her şey bu soruyla başladı...

Her şey bu soruyla başladı...
twitter.com

'Eskiden insanların adanada falan nasıl klimasız yaşadığını düşünürken...'

X'te '@merkez_gergin' isimli kullanıcı herkesin merak ettiği soruyu gündeme getirdi. Kimi Adanalı bu soruya 'Günün yarısında uyuyorduk' yanıtını verdi kimisi ise Toros yaylalarına çıktıklarını anlattı. Bir kullanıcı ise bilimsel bir yanıt vermeyi geciktirmedi.

Eskiden Adana’da insanlar klimasız nasıl yaşardı?

Eskiden Adana’da insanlar klimasız nasıl yaşardı?
twitter.com

Bu sorunun yanıtı '@Xinustune3nokta' isimli kullanıcıdan geldi. Kullanıcının paylaşımı şöyle oldu:

'Bunun bir kaç sebebi var, birincisi arabalar, klimalar ve makinalar şehirleri çok ısıtıyor. Öyle ki kışın ara yollarla ana yollar arasında hissedilebilir bir sıcaklık farkı oluyor, belki gözlemlemişsinizdir.

Bir diğer önemli sebep mimari. Günümüzde her yerde aşağı yukarı aynı binalar kullanılıyor, ama bu binalar bu yerlere hiç uygun değil. Beton sıcağı hapseder, izolasyonlu camlar evinizi güneş fırınına çevirir, ve evde duramaz olursunuz.

Sıcaklığın bir diğer önemli nedeni ağaç azlığı. Eskiden her evin küçük de olsa bir bahçesi varken şimdi şehirlerimiz ağaçsız. Ağaçlar güneş enerjisini soğurdukları için başka yüzeylere göre daha soğuk oluyorlar.

İşin daha kötüsü Adana gibi sıcak bölgelerde ağaç dikildiğinde bile palmiye dikiliyor. Bu ağaçların doğru düzgün yaprağı ya da gölgesi olmadığı için normal ağaçlar kadan soğutamıyorlar.'

"İnsanların sıcakla mücadelede bir diğer yöntemi mimariydi..."

"İnsanların sıcakla mücadelede bir diğer yöntemi mimariydi..."
twitter.com

Antik dönemden beri sıcak iklimlerde iç avlu yapılırdı. Günün çoğunda gölgede olan ve bazen içinde havuz ya da bahçe bulunan bu avlular da doğal bir klima gibi eve soğuk hava verirdi.

Yine Libyalılar bu yeraltı yollarıyla sıcak iklime rağmen evden eve rahatça seyahat edebiliyordu. Bunun günümüzdeki karşılığı iki ucu açık pasajlar olabilir. Hem dükkanlar için de yaya trafiğinin fazla olduğu yerde olmak kârlı olur.

Son olarak da eskiden yollar daha dar olduğu için yürürken gölgede yürüyordunuz, günümüzdeyse yollar geniş olduğu için güneşin altında yürüyorsunuz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın