Eskiden Adana’da İnsanlar Klimasız Nasıl Yaşardı? X Kullanıcısı Eski Yöntemleri Paylaştı
Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında Adana geliyor. Öyle bir sıcak düşünün ki asfaltta omlet pişmesini geçtik güneşe ateş eden bile var. Sıcakların adeta nefes kestiği kentte gölge bile neredeyse alev alev yakıyor. Peki vantilatör veya klima olmadan Adana'da nasıl yaşanırd? Bir X kullanıcısı bu soruyu gündeme getirdi. Başka bir kullanıcı ise uzun floodla bu sorunun yanıtını verdi. Gelin hep birlikte klimasız bir Adana'da nasıl yaşanıyormuş hep birlikte öğrenelim!
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"Adana" denilince akla gelen görüntülerinden biri de bu hiç şüphesiz👇🏻
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Her şey bu soruyla başladı...
Eskiden Adana’da insanlar klimasız nasıl yaşardı?
"İnsanların sıcakla mücadelede bir diğer yöntemi mimariydi..."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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