Eskiden Adana’da İnsanlar Klimasız Nasıl Yaşardı? X Kullanıcısı Eski Yöntemleri Paylaştı

Bu sorunun yanıtı '@Xinustune3nokta' isimli kullanıcıdan geldi. Kullanıcının paylaşımı şöyle oldu:

'Bunun bir kaç sebebi var, birincisi arabalar, klimalar ve makinalar şehirleri çok ısıtıyor. Öyle ki kışın ara yollarla ana yollar arasında hissedilebilir bir sıcaklık farkı oluyor, belki gözlemlemişsinizdir.

Bir diğer önemli sebep mimari. Günümüzde her yerde aşağı yukarı aynı binalar kullanılıyor, ama bu binalar bu yerlere hiç uygun değil. Beton sıcağı hapseder, izolasyonlu camlar evinizi güneş fırınına çevirir, ve evde duramaz olursunuz.

Sıcaklığın bir diğer önemli nedeni ağaç azlığı. Eskiden her evin küçük de olsa bir bahçesi varken şimdi şehirlerimiz ağaçsız. Ağaçlar güneş enerjisini soğurdukları için başka yüzeylere göre daha soğuk oluyorlar.

İşin daha kötüsü Adana gibi sıcak bölgelerde ağaç dikildiğinde bile palmiye dikiliyor. Bu ağaçların doğru düzgün yaprağı ya da gölgesi olmadığı için normal ağaçlar kadan soğutamıyorlar.'