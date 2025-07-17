Keşişlerin Seks Skandalı! 80 Bin Görüntüyle Rahiplere Şantaj Yapan Kadın Milyonlarca Dolar Kazandı
Tayland polisi çok sayıda Budist rahip ile cinsel ilişki yaşayan ve bu anları kayıt altına alarak şantaj yapan Ms. Golf lakaplı kadını tutukladı. Kadının bu yolla milyonlarca euro kazandığı iddia edilirken en az dokuz Budist rahip görevden alındı. Tayland polisi bu tür 'yaramazlık' yapan rahiplerin vatandaşlar tarafından ihbar edilmesi için bir ihbar hattı açtığını duyurdu. İşte Tayland'ı sarsan o skandalın ayrıntıları!
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Tayland, keşişlerin seks skandalıyla sarsıldı.
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En az dokuz rahip görevden alındı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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