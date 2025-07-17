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Keşişlerin Seks Skandalı! 80 Bin Görüntüyle Rahiplere Şantaj Yapan Kadın Milyonlarca Dolar Kazandı

Keşişlerin Seks Skandalı! 80 Bin Görüntüyle Rahiplere Şantaj Yapan Kadın Milyonlarca Dolar Kazandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.07.2025 - 12:48

Tayland polisi çok sayıda Budist rahip ile cinsel ilişki yaşayan ve bu anları kayıt altına alarak şantaj yapan Ms. Golf lakaplı kadını tutukladı. Kadının bu yolla milyonlarca euro kazandığı iddia edilirken en az dokuz Budist rahip görevden alındı. Tayland polisi bu tür 'yaramazlık' yapan rahiplerin vatandaşlar tarafından ihbar edilmesi için bir ihbar hattı açtığını duyurdu. İşte Tayland'ı sarsan o skandalın ayrıntıları!

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Tayland, keşişlerin seks skandalıyla sarsıldı.

Tayland, keşişlerin seks skandalıyla sarsıldı.

Tayland polisi, ‘Ms. Golf’ lakaplı bir kadın en az dokuz rahiple cinsel ilişki yaşadığını ve bu anları kayıt altına alarak şantaj yaptığını açıkladı. İlişki sonrası şantaj yapan kadının bu yolla 11 milyon dolar kazandığı ileri sürüldü.

Polis evde yapılan aramada  rahipleri şantaj yapmak için kullanılan 80 binden fazla fotoğraf ve video bulduğunu söyledi. Ms. Golf, keşişle ilk ilişkisini Mayıs 2024’te kurduğunu anlattı.

En az dokuz rahip görevden alındı.

En az dokuz rahip görevden alındı.

Budist rahipleri için zorunlu olan bekaret kuralının ihlal edilmiş olması dini kurumların büyük şekilde tepkisini çekti. Tayland polisi, kuralları ihlal eden Budist rahipleri ihbar etmeleri için bir telefon hattı kurduklarını da vatandaşa bildirdi.

Skandal olaya karışan en az dokuz rahip görevden alındı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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