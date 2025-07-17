Keşişlerin Seks Skandalı! 80 Bin Görüntüyle Rahiplere Şantaj Yapan Kadın Milyonlarca Dolar Kazandı

Tayland polisi, ‘Ms. Golf’ lakaplı bir kadın en az dokuz rahiple cinsel ilişki yaşadığını ve bu anları kayıt altına alarak şantaj yaptığını açıkladı. İlişki sonrası şantaj yapan kadının bu yolla 11 milyon dolar kazandığı ileri sürüldü.

Polis evde yapılan aramada rahipleri şantaj yapmak için kullanılan 80 binden fazla fotoğraf ve video bulduğunu söyledi. Ms. Golf, keşişle ilk ilişkisini Mayıs 2024’te kurduğunu anlattı.