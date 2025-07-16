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Yabancı Havayolu Şirketinin Türkiye'de Saç Ektiren Yolcuları Tiye Alan Paylaşımı X’te Gündem Oldu

Yabancı Havayolu Şirketinin Türkiye'de Saç Ektiren Yolcuları Tiye Alan Paylaşımı X’te Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.07.2025 - 17:40

Biliyorsunuz ki Türkiye turistler için saç ektirme ve diş beyazlatma cenneti. Türkiye'ye saç ektirme başta olmak üzere estetik ameliyatlar ve diş tedavisi için farklı ülkelerden gelenlerin sayısı oldukça fazla. Sağlık turizminde önde gelen ülkeler arasında yer alan Türkiye'ye 2022 yılında 1 milyon kişi saç ektirmeye geldi. Uluslararası ismi 'Turkish Airlines' olan Türk Hava Yolları saç ektirme akınından dolayı sosyal medyada 'Turkish 'Hair'lines' olarak paylaşılmaya başlandı. (Hair, İngilizce'de 'saç' anlamına geliyor.)

İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair ise X hesabından saç ektiren yolcularını tiye alan bir paylaşım yaptı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

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Saç ektirme, diş beyazlatma, estetik ameliyatlar… Türkiye bu talepler için adeta cennet oldu.

Saç ektirme, diş beyazlatma, estetik ameliyatlar… Türkiye bu talepler için adeta cennet oldu.

Bir yandan sağlık turizminin gelişmesi bir yandan da döviz karşısında eriyen Türk Lirası nedeniyle ülke turistlerin akınına uğruyor. Sadece tatil için değil on binlerce hatta milyonlarca kişi tedavisi ve sağlık ihtiyacı için çareyi Türkiye’ye gelmekte buluyor. Çok fazla uzağa gitmeye gerek. Eğer yurt dışında bir tanıdığınız, akrabanız, eşiniz, dostunuz varsa sağlık ihtiyaçları için Türkiye’ye gelmesine şahit olmuşsunuzdur. Pek çok ülkede adeta servet olan estetikler ve diş tedavileri için turistler Türkiye’nin yolunu tutuyor. Hem sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması hem de dövizdeki hareketlilik sağlık turizminin önemli parçasını oluşturuyor.

İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair ise Türkiye'nin saç ektirme cenneti oluşunu bir paylaşımla tiye aldı.

İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair ise Türkiye'nin saç ektirme cenneti oluşunu bir paylaşımla tiye aldı.
twitter.com

Türkiye'de saç ektirme tüm dünya tarafından bilinen ve sosyal medya goygoyuna konu olan bir uygulama. Bu goygoya bu kez İrlandalı havayolu şirketi dahil oldu. Kıllı, tüylü, bol saçlı aslanı üç numara tıraş edilmiş saçla paylaşan Ryanair o görsele 'Türkiye'den dönen yolcular' notunu eklemeyi de ihmal etmedi. 

Kısa sürede ilgi çeken paylaşıma dünyanın dört bir yanından yorum yağdı.

Paylaşıma gelen yorumlar ise şöyle oldu👇🏻

Paylaşıma gelen yorumlar ise şöyle oldu👇🏻
twitter.com

'Dişleri unuttun'

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twitter.com

'William Shakespeare Türkiye'deki seyahatinden sonra'

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

'Yalan söyleyemem... Eğer bu kadar görkemli bir şekilde geri dönersem, yine Ryanair'ı tercih ederim.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Berkayım

Gülüyorsunuz ağlanacak halimize. Buraya gelme ve tercih etme sebepleri çok ucuza getiriyor olmaları. Reddit'te insanlar Türkiye'de şu kadara yaptırdım saçımı... Devamını Gör

Mubeyyen Torun

kiskanmislar 🤣🤣🤣🤣

Livo berejna

Reklamin iyisi kötüsü olmaz. Elemanlar bence iyi yapmış