Yabancı Havayolu Şirketinin Türkiye'de Saç Ektiren Yolcuları Tiye Alan Paylaşımı X’te Gündem Oldu

Biliyorsunuz ki Türkiye turistler için saç ektirme ve diş beyazlatma cenneti. Türkiye'ye saç ektirme başta olmak üzere estetik ameliyatlar ve diş tedavisi için farklı ülkelerden gelenlerin sayısı oldukça fazla. Sağlık turizminde önde gelen ülkeler arasında yer alan Türkiye'ye 2022 yılında 1 milyon kişi saç ektirmeye geldi. Uluslararası ismi 'Turkish Airlines' olan Türk Hava Yolları saç ektirme akınından dolayı sosyal medyada 'Turkish 'Hair'lines' olarak paylaşılmaya başlandı. (Hair, İngilizce'de 'saç' anlamına geliyor.)

İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair ise X hesabından saç ektiren yolcularını tiye alan bir paylaşım yaptı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum aldı.