Havalimanında Bavul Beklemekten Sıkılan Yolcu Bagaj Bandına Girerek Herkesi Şoka Soktu

Uçakla saatlerce uçmak zor gelmezken o bavulun gelmesini beklemek tam bir işkence. Bavulu kırılanlar mı dersiniz kaybeden mi dersiniz ne ararsanız bagaj bandının başında bulabilirsiniz. Herkes ilk çıkan bavulun kendisininki olmasını ister. Bavul ne kadar geç gelirse 'Acaba kayboldu mu?' paniği de bir o kadar da artar. Bazen dakikalar içerisinde bavulunuza kavuşurken bazen de saati bulan bekleyişle herkes yaka silker. TikTok'ta '@sebnemedataskiran' isimli kullanıcı bavul beklemekten sıkılan arkadaşının bagaj bandına girdiği anları paylaştı.