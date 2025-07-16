Havalimanında Bavul Beklemekten Sıkılan Yolcu Bagaj Bandına Girerek Herkesi Şoka Soktu

Uçakla saatlerce uçmak zor gelmezken o bavulun gelmesini beklemek tam bir işkence. Bavulu kırılanlar mı dersiniz kaybeden mi dersiniz ne ararsanız bagaj bandının başında bulabilirsiniz. Herkes ilk çıkan bavulun kendisininki olmasını ister. Bavul ne kadar geç gelirse 'Acaba kayboldu mu?' paniği de bir o kadar da artar. Bazen dakikalar içerisinde bavulunuza kavuşurken bazen de saati bulan bekleyişle herkes yaka silker. TikTok'ta '@sebnemedataskiran' isimli kullanıcı bavul beklemekten sıkılan arkadaşının bagaj bandına girdiği anları paylaştı.
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Bagaj bantına giren yolcu herkesi şoka soktu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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