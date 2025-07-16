İstanbul Esenyurt'ta Oturduğu Sitenin Plajını Paylaşan Kadın Gündem Oldu

Yaz mevsimiyle birlikte başta İstanbul olmak üzere metropol kentlerde yaşayanlar tatil bölgelerinin yolunu tuttu. Bu yüksek sıcaklıklarla başa çıkmanın en etkili yolu hiç şüphesiz deniz keyfidir. Peki, tatile gidemeyen ve İstanbul'da sıkışıp kalanlar ne yapacak? TikTok'ta '@ednrklz.1' isimli kullanıcı Esenyurt'ta yaşadığı sitenin plajından bir görüntü paylaşınca gündem oldu.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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Gökdelenlerin arasında bir plaj.
O videoya gelen yorumlardan bazıları ise şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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