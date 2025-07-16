İstanbul Esenyurt'ta Oturduğu Sitenin Plajını Paylaşan Kadın Gündem Oldu

Kullanıcı o videoyu 'Herkes beach beach gezerken senin evinin plajı vardır' sözleriyle paylaştı. Söz konusu site ise İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yer alıyor. Yeni yapılaşmanın hakim olduğu gökdelenler ilçesi haline gelen Esenyurt, nüfusuyla da sık sık günde oluyor. Öyle ki Esenyurt’un nüfusu 57 ili geride bırakıyor. Türkiye’nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt’ta 988 bini aşkın kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Videoda ise gökdelenlerin arasına yapılmış plaj dikkat çekiyor.