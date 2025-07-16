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İstanbul Esenyurt'ta Oturduğu Sitenin Plajını Paylaşan Kadın Gündem Oldu

İstanbul Esenyurt'ta Oturduğu Sitenin Plajını Paylaşan Kadın Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.07.2025 - 12:11

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Yaz mevsimiyle birlikte başta İstanbul olmak üzere metropol kentlerde yaşayanlar tatil bölgelerinin yolunu tuttu. Bu yüksek sıcaklıklarla başa çıkmanın en etkili yolu hiç şüphesiz deniz keyfidir. Peki, tatile gidemeyen ve İstanbul'da sıkışıp kalanlar ne yapacak? TikTok'ta '@ednrklz.1' isimli kullanıcı Esenyurt'ta yaşadığı sitenin plajından bir görüntü paylaşınca gündem oldu.

Kaynak

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Gökdelenlerin arasında bir plaj.

Gökdelenlerin arasında bir plaj.

Kullanıcı o videoyu 'Herkes beach beach gezerken senin evinin plajı vardır' sözleriyle paylaştı. Söz konusu site ise İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yer alıyor. Yeni yapılaşmanın hakim olduğu gökdelenler ilçesi haline gelen Esenyurt, nüfusuyla da sık sık günde oluyor. Öyle ki Esenyurt’un nüfusu 57 ili geride bırakıyor. Türkiye’nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt’ta 988 bini aşkın kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Videoda ise gökdelenlerin arasına yapılmış plaj dikkat çekiyor.

O videoya gelen yorumlardan bazıları ise şöyle:

O videoya gelen yorumlardan bazıları ise şöyle:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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