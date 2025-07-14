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İngiltere’de 4 Maaş, Türkiye’de 40 Maaş: Bir İçerik Üreticisi İngiltere'deki 2. El Araba Fiyatlarını Gösterdi

İngiltere’de 4 Maaş, Türkiye’de 40 Maaş: Bir İçerik Üreticisi İngiltere'deki 2. El Araba Fiyatlarını Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.07.2025 - 23:58

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Ülkemizde son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar, fiyat artışlarını neredeyse hayatın her alanında kalıcı hale getirdi. Gıda, konut, ulaşım, teknoloji ve eğitim gibi temel sektörlerde görülen zamlar, vatandaşın günlük yaşamını doğrudan etkiliyor. Eskiden sadece dövizle alınan ürünlerde fiyat artışı hissedilirken, artık yerli üretim ürünler bile sürekli zamlanıyor. Bu durum, sadece alışveriş sepetini değil, insanların gelecek planlarını, alışkanlıklarını ve yaşam standartlarını da kökten değiştiriyor.

Bir içerik üreticisi İngiltere'deki ikinci el araba fiyatlarını paylaştı. Fiyatlar, özellikle araba alma hayali kuranları uzun uzun düşündürdü.

Kaynak: https://x.com/rohatiniiz/status/19448...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Asıl fark alım gücü.

Asıl fark alım gücü.

İngiltere’de asgari ücretle çalışan biri, maaşının yaklaşık 4-5 katına ortalama bir ikinci el araç satın alabilirken; Türkiye’de asgari ücretli birinin aynı aracı alabilmesi için senelerce hiç para harcamadan çalışması gerekiyor. Bu da Türkiye’de arabayı bir ihtiyaçtan çok lükse dönüştürürken, İngiltere’de ise araç, erişilebilir bir ulaşım aracı olarak kalıyor. Yani ekonominin ve vergi düzenlemelerinin etkisiyle iki ülkede aynı marka-model bir arabanın “hayattaki anlamı” bile değişiyor. Biri için temel ihtiyaç olan diğeri için uzak bir hayal haline gelebiliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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