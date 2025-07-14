İngiltere’de 4 Maaş, Türkiye’de 40 Maaş: Bir İçerik Üreticisi İngiltere'deki 2. El Araba Fiyatlarını Gösterdi

İngiltere’de asgari ücretle çalışan biri, maaşının yaklaşık 4-5 katına ortalama bir ikinci el araç satın alabilirken; Türkiye’de asgari ücretli birinin aynı aracı alabilmesi için senelerce hiç para harcamadan çalışması gerekiyor. Bu da Türkiye’de arabayı bir ihtiyaçtan çok lükse dönüştürürken, İngiltere’de ise araç, erişilebilir bir ulaşım aracı olarak kalıyor. Yani ekonominin ve vergi düzenlemelerinin etkisiyle iki ülkede aynı marka-model bir arabanın “hayattaki anlamı” bile değişiyor. Biri için temel ihtiyaç olan diğeri için uzak bir hayal haline gelebiliyor.