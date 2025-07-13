onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Japonya'da İnşaat İşinde Çalışan Bir Türk Müstakil Bir Evin Temelinde Kullanılan Demirleri Gösterdi

Japonya'da İnşaat İşinde Çalışan Bir Türk Müstakil Bir Evin Temelinde Kullanılan Demirleri Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.07.2025 - 13:48

İçerik Devam Ediyor

Japonya da bizim ülkemiz gibi bir deprem ülkesi bildiğiniz üzere. Fakat oradaki depremlerin yarattığı hasar ile bizim ülkemizde meydana gelen depremlerin yarattığı hasar arasında dağlar kadar fark var. Bu durum, her iki ülkenin depremlere karşı ne kadar farklı bir direnç gösterdiğini ve bu konuda ne kadar farklı stratejiler izlediğini gözler önüne seriyor. Deprem konusunda pek çok kez sınanmış olsak da, büyük depremlerin kapıda olduğu bilinse de henüz somut adımlar atılmış değil. Peki Japonya'nın bu konudaki farkı ne?

Japonya'da inşaat işinde çalışan bir Türk, müstakil bir evin temelinde kullanılan demirleri gösterdi. Evin temelinde kullanılan demirlerin miktarı ve sağlıklı oluşu, izleyenleri uzun uzun düşündürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DL_arRLhqac/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Depremlerle ilgili gerçekler çoğunlukla acıdır ve en acı gerçek ise depremin değil, tedbirsizliğin can alıyor olmasıdır.

Depremlerle ilgili gerçekler çoğunlukla acıdır ve en acı gerçek ise depremin değil, tedbirsizliğin can alıyor olmasıdır.

Bu gerçeği fark ettikçe depremde yaşadığımız acılar daha da katlanıyor.  Depreme karşı hazırlıklı olmak, hayat kurtaran bir önlemdir ve bu konuda hem yetkililerin hem de bireylerin üzerine düşen büyük sorumluluklar var. Depremle başa çıkmanın yolu, sadece onun gerçekleşmesini beklemek değil, olası bir depreme karşı proaktif ve bilinçli bir şekilde hazırlanmaktır. Bu, herkesin hayatını kurtarabilecek bir adımdır ve bu konuda alınacak her türlü önlem, hayati önem taşır.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın