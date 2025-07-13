Japonya'da İnşaat İşinde Çalışan Bir Türk Müstakil Bir Evin Temelinde Kullanılan Demirleri Gösterdi

Japonya da bizim ülkemiz gibi bir deprem ülkesi bildiğiniz üzere. Fakat oradaki depremlerin yarattığı hasar ile bizim ülkemizde meydana gelen depremlerin yarattığı hasar arasında dağlar kadar fark var. Bu durum, her iki ülkenin depremlere karşı ne kadar farklı bir direnç gösterdiğini ve bu konuda ne kadar farklı stratejiler izlediğini gözler önüne seriyor. Deprem konusunda pek çok kez sınanmış olsak da, büyük depremlerin kapıda olduğu bilinse de henüz somut adımlar atılmış değil. Peki Japonya'nın bu konudaki farkı ne?

Japonya'da inşaat işinde çalışan bir Türk, müstakil bir evin temelinde kullanılan demirleri gösterdi. Evin temelinde kullanılan demirlerin miktarı ve sağlıklı oluşu, izleyenleri uzun uzun düşündürdü.