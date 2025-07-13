Paris'i Ziyaret Eden Bir Turist Şehrin Arka Sokaklarını Paylaştı: "Paris'in Görünmeyen Yüzü"

Paris, zarafetin ve romantizmin simgesi olarak bilinir. Yıllardır dünyanın en çok turist çeken şehirlerinin başında gelir. Eyfel Kulesi’nin gölgesinde uzanan sokakları, tarihi dokusunu koruyan yapıları ve sanatla iç içe geçmiş atmosferiyle her köşesi ayrı bir hikaye sunar. Şehir, sadece mimarisiyle değil kahvesi, modası, müzeleri ve sokakları ile de dikkat çekiyor. Fakat son yıllarda en çok konuşulan konu şehrin pis oluşu ve fareler.

Bir sosyal medya kullanıcısı Paris'in ara sokaklarını görüntüledi. Paris'i ziyaret edenlerden de benzer görüşler geldi.