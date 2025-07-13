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Paris'i Ziyaret Eden Bir Turist Şehrin Arka Sokaklarını Paylaştı: "Paris'in Görünmeyen Yüzü"

Paris'i Ziyaret Eden Bir Turist Şehrin Arka Sokaklarını Paylaştı: "Paris'in Görünmeyen Yüzü"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.07.2025 - 10:41

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Paris, zarafetin ve romantizmin simgesi olarak bilinir. Yıllardır dünyanın en çok turist çeken şehirlerinin başında gelir. Eyfel Kulesi’nin gölgesinde uzanan sokakları, tarihi dokusunu koruyan yapıları ve sanatla iç içe geçmiş atmosferiyle her köşesi ayrı bir hikaye sunar. Şehir, sadece mimarisiyle değil kahvesi, modası, müzeleri ve sokakları ile de dikkat çekiyor. Fakat son yıllarda en çok konuşulan konu şehrin pis oluşu ve fareler.

Bir sosyal medya kullanıcısı Paris'in ara sokaklarını görüntüledi. Paris'i ziyaret edenlerden de benzer görüşler geldi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Gitmeyi yıllarca hayal ettiğimiz yerler bazen hayal ettiğimiz kadar büyüleyici olmayabiliyor.

Gitmeyi yıllarca hayal ettiğimiz yerler bazen hayal ettiğimiz kadar büyüleyici olmayabiliyor.

Özellikle sosyal medyada gördüğümüz kusursuz kareler, filtresiz gerçeklerle örtüşmediğinde hayal kırıklığı kaçınılmaz oluyor. Kalabalıklar, yüksek fiyatlar, beklediğimiz huzurun yerine gelen gürültü ya da soğuk bir karşılama, o yerin büyüsünü bir anda silebiliyor. Fakat her yerin hem iyi hem kötü taraflarının olabileceğini, sosyal medyanın çoğu zaman şişirilmiş bir güzellik sunduğunu unutmamak gerekiyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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