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1967 Yılında Çekilmiş Yüksek Kalitede İstanbul Görüntüleri ile O Yıllara Bir Yolculuğa Çıkıyoruz

1967 Yılında Çekilmiş Yüksek Kalitede İstanbul Görüntüleri ile O Yıllara Bir Yolculuğa Çıkıyoruz

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.07.2025 - 19:30

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İstanbul, geçmişten günümüze taşıdığı eşsiz mirası ve büyüleyici güzelliğiyle dünyanın en özel şehirlerinden biri. Asırlar boyunca pek çok devlete başkentlik yapmış bu şehir, tarihi yarımadası, Boğaz’ı, sarayları ve sokaklarının kendine has dokusuyla hem doğu hem batı kültürünü bir arada yaşatır. Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen İstanbul, günümüzde de milyonları kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Gecesi ayrı, gündüzü ayrı etkileyici. Her köşesinde geçmişin izleriyle bugünün hareketliliği iç içe geçer. Bu yüzden İstanbul, sadece bir şehir değil; zamanlar arasında kurulmuş yaşayan bir masal gibidir.

Peki geçmişte İstanbul nasıl görünüyordu? 1967 yılında İstanbul'da çekilmiş yüksek kalitede video sosyal medyada beğeni topladı. Görüntüler o meşhur 'Nerede o eski İstanbul' sözünü akıllara getirdi.

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İstanbul günümüzde, nüfus yoğunluğunun kontrolsüz bir şekilde arttığı bir metropol haline geldi.

İstanbul günümüzde, nüfus yoğunluğunun kontrolsüz bir şekilde arttığı bir metropol haline geldi.

İstanbul'un kalabalıklaşması, hem sosyal yaşamı hem de ekonomik dengeleri etkiledi. Deprem tehlikesi ise bu durumun bir başka boyutu. Bu yüzden bu efsane şehrin geleceği hem merak hem de endişe konusu. Kimileri artık İstanbul'da yaşamanın gereksiz olduğunu savunurken kimileri ise ne olursa olsun İstanbul'dan ayrılmanın mantıksız, tüm imkanların burada olduğunu düşünüyor. Peki sizin bu konuda fikriniz ne? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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