1967 Yılında Çekilmiş Yüksek Kalitede İstanbul Görüntüleri ile O Yıllara Bir Yolculuğa Çıkıyoruz

İstanbul, geçmişten günümüze taşıdığı eşsiz mirası ve büyüleyici güzelliğiyle dünyanın en özel şehirlerinden biri. Asırlar boyunca pek çok devlete başkentlik yapmış bu şehir, tarihi yarımadası, Boğaz’ı, sarayları ve sokaklarının kendine has dokusuyla hem doğu hem batı kültürünü bir arada yaşatır. Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen İstanbul, günümüzde de milyonları kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Gecesi ayrı, gündüzü ayrı etkileyici. Her köşesinde geçmişin izleriyle bugünün hareketliliği iç içe geçer. Bu yüzden İstanbul, sadece bir şehir değil; zamanlar arasında kurulmuş yaşayan bir masal gibidir.

Peki geçmişte İstanbul nasıl görünüyordu? 1967 yılında İstanbul'da çekilmiş yüksek kalitede video sosyal medyada beğeni topladı. Görüntüler o meşhur 'Nerede o eski İstanbul' sözünü akıllara getirdi.