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Tatil İçin Ülkemize Gelen Gurbetçiler Duygularını Anlattı: "Türk Bayrağını Görünce Yorgunluk Kalmıyor"

Tatil İçin Ülkemize Gelen Gurbetçiler Duygularını Anlattı: "Türk Bayrağını Görünce Yorgunluk Kalmıyor"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.07.2025 - 18:18

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Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı bir hayli fazla. Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik belirsizliklerin etkisiyle pek çok kişi yurt dışında yaşam ve iş olanaklarını değerlendirmeye başladı. Yaz aylarının keyfini çıkarmak amacıyla, birçoğu doğup büyüdükleri topraklara geri dönmeyi seçiyorlar. Bu dönüş, hem anavatanlarıyla olan bağlarını tazelemelerini sağlıyor, hem de döviz kurunun etkisiyle yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerine olanak tanıyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle yine pek çok gurbetçi soluğu ülkemizde aldı. Sınır kapısında yoğunluk oluştu. Ülkemize adım atan gurbetçiler duygularını mikrofonlara anlattı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

"Gurbet eziyeti çekince Türkiye'ye gelmek çok güzel oluyor. Dönerken çok üzgün oluyoruz."

"Gurbet eziyeti çekince Türkiye'ye gelmek çok güzel oluyor. Dönerken çok üzgün oluyoruz."

Yurt dışında yaşamanın çok olduğundan, özlem hissinin verdiği zorluktan bahseden gurbetçiler ülkemizde olmanın verdiği mutluluğu anlattı. Uzun bir yolculuk geçiren gurbetçi, çok yorulduğunu fakat bayrağımızı görünce tüm yorgunluğunun geçtiğini belirtti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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