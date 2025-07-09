Tatil İçin Ülkemize Gelen Gurbetçiler Duygularını Anlattı: "Türk Bayrağını Görünce Yorgunluk Kalmıyor"

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı bir hayli fazla. Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik belirsizliklerin etkisiyle pek çok kişi yurt dışında yaşam ve iş olanaklarını değerlendirmeye başladı. Yaz aylarının keyfini çıkarmak amacıyla, birçoğu doğup büyüdükleri topraklara geri dönmeyi seçiyorlar. Bu dönüş, hem anavatanlarıyla olan bağlarını tazelemelerini sağlıyor, hem de döviz kurunun etkisiyle yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerine olanak tanıyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle yine pek çok gurbetçi soluğu ülkemizde aldı. Sınır kapısında yoğunluk oluştu. Ülkemize adım atan gurbetçiler duygularını mikrofonlara anlattı.