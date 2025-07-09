Tatil İçin Ülkemize Gelen Gurbetçiler Duygularını Anlattı: "Türk Bayrağını Görünce Yorgunluk Kalmıyor"

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı bir hayli fazla. Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik belirsizliklerin etkisiyle pek çok kişi yurt dışında yaşam ve iş olanaklarını değerlendirmeye başladı. Yaz aylarının keyfini çıkarmak amacıyla, birçoğu doğup büyüdükleri topraklara geri dönmeyi seçiyorlar. Bu dönüş, hem anavatanlarıyla olan bağlarını tazelemelerini sağlıyor, hem de döviz kurunun etkisiyle yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerine olanak tanıyor.
Yaz mevsiminin gelmesiyle yine pek çok gurbetçi soluğu ülkemizde aldı. Sınır kapısında yoğunluk oluştu. Ülkemize adım atan gurbetçiler duygularını mikrofonlara anlattı.
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"Gurbet eziyeti çekince Türkiye'ye gelmek çok güzel oluyor. Dönerken çok üzgün oluyoruz."
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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