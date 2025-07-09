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Bu Bilgi Doğru mu? ABD'de Yaşayan Bir Türkün “Amerika’da Kirayı Geciktirirsen Ne Olur?" Sorusunu Yanıtladı

Bu Bilgi Doğru mu? ABD'de Yaşayan Bir Türkün “Amerika’da Kirayı Geciktirirsen Ne Olur?" Sorusunu Yanıtladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.07.2025 - 16:00

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Son dönemde yaşanan fahiş kira artışları, Türkiye genelinde ev sahipleri ile kiracılar arasında ciddi gerilimlere yol açtı. Ekonomik belirsizlik ve enflasyonun etkisiyle konut kiraları hızla yükselirken, pek çok ev sahibi mevcut kiracılarından yasal sınırların üzerinde zam talep etmeye başladı. Artan anlaşmazlıklar, adliyelerdeki kira davalarının sayısını da önemli ölçüde artırdı. Barınma hakkının temel bir ihtiyaç olduğu gerçeği karşısında, bu kriz toplumsal huzuru tehdit eden bir boyuta ulaşmış durumda. Peki bu durum diğer ülkelerde nasıl?

Yaşanan bu belirsizlikle birlikte aynı durumun yurt dışında nasıl ilerlediği ve merak konusu oldu. Amerika'da yaşayan bir Türk, bir evden eşya taşındığı anları görüntüleyerek “Amerika’da kirayı geciktirirsen ne olur?' sorusunu yanıtladı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Video sahibinin söylediğini göre noter, ihtarname gibi süreçler yok. Kiranızı 3 gün geciktirirseniz, site çalışanları gelip eşyalarınızı dışarı çıkarıyor ve yeni kiracı için hazır hale getiriyor.

Video sahibinin söylediğini göre noter, ihtarname gibi süreçler yok. Kiranızı 3 gün geciktirirseniz, site çalışanları gelip eşyalarınızı dışarı çıkarıyor ve yeni kiracı için hazır hale getiriyor.

Peki bu doğru mu?

Amerika'da bu sistem ve kurallar eyaletlere göre değişiklik gösterse de böyle bir durum yok. Sosyal medyadaki haberlerin doğruluğunu otomatik tespit eden yapay zekaya göre eyaletlerin hiçbirinde mahkeme süreci olmadan zorla tahliye yapılamaz. Amerika'da yaşayan diğer Türkler de sosyal medyada çok konuşulan bu videoya benzer yorumlar yaptı. Sonuç olarak bir gurbetçi videosu daha yanıltıcı çıktı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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