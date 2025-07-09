Bu Bilgi Doğru mu? ABD'de Yaşayan Bir Türkün “Amerika’da Kirayı Geciktirirsen Ne Olur?" Sorusunu Yanıtladı

Son dönemde yaşanan fahiş kira artışları, Türkiye genelinde ev sahipleri ile kiracılar arasında ciddi gerilimlere yol açtı. Ekonomik belirsizlik ve enflasyonun etkisiyle konut kiraları hızla yükselirken, pek çok ev sahibi mevcut kiracılarından yasal sınırların üzerinde zam talep etmeye başladı. Artan anlaşmazlıklar, adliyelerdeki kira davalarının sayısını da önemli ölçüde artırdı. Barınma hakkının temel bir ihtiyaç olduğu gerçeği karşısında, bu kriz toplumsal huzuru tehdit eden bir boyuta ulaşmış durumda. Peki bu durum diğer ülkelerde nasıl?

Yaşanan bu belirsizlikle birlikte aynı durumun yurt dışında nasıl ilerlediği ve merak konusu oldu. Amerika'da yaşayan bir Türk, bir evden eşya taşındığı anları görüntüleyerek “Amerika’da kirayı geciktirirsen ne olur?' sorusunu yanıtladı.