"Aç Kaldık": Bir Kadın "1 Haftası 1 Milyon TL" Olan Muhafazakar Otel Deneyimini Paylaştı

Bu sene tatil beldelerinden sık sık, özellikle esnafın isyan ettiği videolara rastlıyoruz. Sezonun ortasında olmamıza rağmen ülkemizin gözde tatil mekanları olan Bodrum, Alaçatı, Fethiye, Alanya gibi yerlerde sokaklar hala bomboş. İnsanlar geçtiğimiz yıllarda tatil için kredi çekip tüm sene ödeme imkanı buluyordu. Fakat bu sene pek çok kişi kredi çekmeye de cesaret edemedi. Sadece restoran ve eğlence mekanlarının değil, otellerin ücretleri de cep yakıyor.

Bir kadın 4 kişilik ailesiyle birlikte çıktığı, 1 haftalık ücreti 1.000.000 TL olan muhafazakar konseptli otelde yaşadığı tatil deneyimini anlattı. En pahalı muhafazalar otel olduğunu belirten kadın, oteldeki problemleri anlatınca tatil bölgelerindeki fiyatlar üzerine yine düşündürdü.