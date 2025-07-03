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"Aç Kaldık": Bir Kadın "1 Haftası 1 Milyon TL" Olan Muhafazakar Otel Deneyimini Paylaştı

"Aç Kaldık": Bir Kadın "1 Haftası 1 Milyon TL" Olan Muhafazakar Otel Deneyimini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.07.2025 - 17:21

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Bu sene tatil beldelerinden sık sık, özellikle esnafın isyan ettiği videolara rastlıyoruz. Sezonun ortasında olmamıza rağmen ülkemizin gözde tatil mekanları olan Bodrum, Alaçatı, Fethiye, Alanya gibi yerlerde sokaklar hala bomboş. İnsanlar geçtiğimiz yıllarda tatil için kredi çekip tüm sene ödeme imkanı buluyordu. Fakat bu sene pek çok kişi kredi çekmeye de cesaret edemedi. Sadece restoran ve eğlence mekanlarının değil, otellerin ücretleri de cep yakıyor. 

Bir kadın 4 kişilik ailesiyle birlikte çıktığı, 1 haftalık ücreti 1.000.000 TL olan muhafazakar konseptli otelde yaşadığı tatil deneyimini anlattı. En pahalı muhafazalar otel olduğunu belirten kadın, oteldeki problemleri anlatınca tatil bölgelerindeki fiyatlar üzerine yine düşündürdü.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Muhafazakar otel nedir?

Muhafazakar otel nedir?

Muhafazakar oteller, tatil deneyimlerini dini ve ahlaki değerlere uygun bir şekilde yaşamak isteyenler için özel olarak tasarlanmış otellerdir. Bu oteller, misafirlerinin inançlarına saygı gösterir ve onlara bu doğrulturda rahat bir ortam sunar. Alkolsüz hizmetler, aile odaları, tek cinsiyetli yüzme havuzları ve spa olanakları gibi özellikler bulunur. Bu oteller, tatil deneyimini kişiselleştirmeye ve misafirlerinin beklentilerini karşılamaya yardımcı olur.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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