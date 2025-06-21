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Tatil Beldelerinden Benzer Görüntüler Gelmeye Devam Ediyor: Didim Sokakları da Bomboş

Tatil Beldelerinden Benzer Görüntüler Gelmeye Devam Ediyor: Didim Sokakları da Bomboş

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.06.2025 - 21:39 Son Güncelleme: 21.06.2025 - 21:44

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Yaz sezonu gelmesine rağmen ülkemizin eşsiz güzellikteki tatil beldeleri, adeta sessizliğe bürünmüş durumda. Normalde bu zamanlarda turistlerle canlılık kazanan bu yerler, ne yazık ki şimdi bomboş. İnsanların yoğun ilgi gösterdiği bu tatil cennetleri, şu anda beklenmedik bir sessizlik içerisinde. Her yıl binlerce turistin ağırladığı bu beldeler, bu yıl beklenen canlılığına kavuşamadı. Bu durum, turizm sektörü ve yerel ekonomiler için büyük bir kayıp anlamına geliyor. Pek çok tatil bölgesinden benzer görüntüler geliyor. Son olarak bir vatandaş Aydın Didim’in en yoğun noktalarından biri olan Altınkum'un durumunu paylaştı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Son dönemde tatil beldelerinden ilginç görüntüler gelmeye başlamıştı.

Son dönemde tatil beldelerinden ilginç görüntüler gelmeye başlamıştı.

Turist çekmek için yapılan garip dans gösterileri tepki çekmiş, yetkililer devreye girmişti. Bununla birlikte pek çok mekan kapandı. Bunun yanında tatil beldelerinde yaşanan fiyat artışları da sık sık gündem oldu. Bu pahalılık yalnızca yerli vatandaşların değil, ülkemize dövizle gelen turistlerin de cebini yakmış, pek çoğu bu konuda videolar çekmişti. Hem yerli hem yabancı turistler rotayı Yunanistan'a çevirdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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maestro__

Tyt sınavı okulların yeni kapanmış olması sebep olabilirmi acaba?? her sene aynı haberler

uzaklardan

Sanki türk insanı tatil yapabiliyorda komik 😀

Bilge Kagan Kılıç

çalan sarkılardan bellı nye boş olduğu

Turgut Güler

Buralar hep boş diye şimdi biz şımarık kokoşların dudaklarını maymun gtu gibi yaparak çektiği tatil fotoğraflarını göremeyecek miyiz?