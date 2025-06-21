Tatil Beldelerinden Benzer Görüntüler Gelmeye Devam Ediyor: Didim Sokakları da Bomboş

Yaz sezonu gelmesine rağmen ülkemizin eşsiz güzellikteki tatil beldeleri, adeta sessizliğe bürünmüş durumda. Normalde bu zamanlarda turistlerle canlılık kazanan bu yerler, ne yazık ki şimdi bomboş. İnsanların yoğun ilgi gösterdiği bu tatil cennetleri, şu anda beklenmedik bir sessizlik içerisinde. Her yıl binlerce turistin ağırladığı bu beldeler, bu yıl beklenen canlılığına kavuşamadı. Bu durum, turizm sektörü ve yerel ekonomiler için büyük bir kayıp anlamına geliyor. Pek çok tatil bölgesinden benzer görüntüler geliyor. Son olarak bir vatandaş Aydın Didim’in en yoğun noktalarından biri olan Altınkum'un durumunu paylaştı.