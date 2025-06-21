ABD'de Yaşayan Bir Türk'ün Barbekü Paylaşımı Tepki Çekti: "Türkiye'de Ancak Çizgi Filmde Görürsünüz"

Türkiye'deki et fiyatları, diğer birçok sektörde olduğu gibi, son dönemlerde ciddi bir artış gösterdi. Bu durum, et tüketiminin neredeyse lüks bir ihtiyaç haline gelmesine yol açtı. Özellikle düşük ve orta gelirli ailelerin bu durumdan olumsuz etkilendiği görülüyor. Eksik protein alımı nedeniyle, insanların sağlığı da bu durumdan olumsuz yönde etkileniyor. Bu durum, hem bireysel hem de toplumsal sağlık sorunlarının artmasına neden olabiliyor.
ABD'de yaşayan Türk bir içerik üreticisi, evinin bahçesinde barbekü yaptığı anları paylaştı. Videoda söylediği sözler tepki çekti.
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“Bakın buna dana biftek denir. Türkiye’de orta direkseniz bunu Tom ve Jerry çizgi filminde, şu ahtapotu da Tarkan filminde görebilirsiniz.”
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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