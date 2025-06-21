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ABD'de Yaşayan Bir Türk'ün Barbekü Paylaşımı Tepki Çekti: "Türkiye'de Ancak Çizgi Filmde Görürsünüz"

ABD'de Yaşayan Bir Türk'ün Barbekü Paylaşımı Tepki Çekti: "Türkiye'de Ancak Çizgi Filmde Görürsünüz"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.06.2025 - 21:06

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Türkiye'deki et fiyatları, diğer birçok sektörde olduğu gibi, son dönemlerde ciddi bir artış gösterdi. Bu durum, et tüketiminin neredeyse lüks bir ihtiyaç haline gelmesine yol açtı. Özellikle düşük ve orta gelirli ailelerin bu durumdan olumsuz etkilendiği görülüyor. Eksik protein alımı nedeniyle, insanların sağlığı da bu durumdan olumsuz yönde etkileniyor. Bu durum, hem bireysel hem de toplumsal sağlık sorunlarının artmasına neden olabiliyor. 

ABD'de yaşayan Türk bir içerik üreticisi, evinin bahçesinde barbekü yaptığı anları paylaştı. Videoda söylediği sözler tepki çekti.

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Buradan izleyebilirsiniz;

“Bakın buna dana biftek denir. Türkiye’de orta direkseniz bunu Tom ve Jerry çizgi filminde, şu ahtapotu da Tarkan filminde görebilirsiniz.”

“Bakın buna dana biftek denir. Türkiye’de orta direkseniz bunu Tom ve Jerry çizgi filminde, şu ahtapotu da Tarkan filminde görebilirsiniz.”

Türkiye'deki et fiyatlarına vurgu yapan adamın söyledikleri insanları ikiye böldü. Kimileri et fiyatları konusunda söylediği şeyleri doğru bulurken kimileri bunu 'görgüsüzlük' olarak tanımladı. Büyük çoğunluk ise söylediklerinde haklı olsa da üslubunun tamamen yanlış olduğunu savundu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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