ABD'de Yaşayan Bir Türk'ün Barbekü Paylaşımı Tepki Çekti: "Türkiye'de Ancak Çizgi Filmde Görürsünüz"

Türkiye'deki et fiyatları, diğer birçok sektörde olduğu gibi, son dönemlerde ciddi bir artış gösterdi. Bu durum, et tüketiminin neredeyse lüks bir ihtiyaç haline gelmesine yol açtı. Özellikle düşük ve orta gelirli ailelerin bu durumdan olumsuz etkilendiği görülüyor. Eksik protein alımı nedeniyle, insanların sağlığı da bu durumdan olumsuz yönde etkileniyor. Bu durum, hem bireysel hem de toplumsal sağlık sorunlarının artmasına neden olabiliyor.

ABD'de yaşayan Türk bir içerik üreticisi, evinin bahçesinde barbekü yaptığı anları paylaştı. Videoda söylediği sözler tepki çekti.