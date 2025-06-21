Metrobüste Sere Serpe Yatan Vatandaş Video ile Özür Diledi: "Bütün İstanbul'dan Özür Dilerim, Kafam Güzeldi"

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir metroda çekilen görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Bir adam metrobüste ayakkabılarını çıkarmış, büyük bir rahatlıkla uyumuştu. O anlar ise metrobüsteki bir vatandaş tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılmıştı. Görüntülerin yayılmasının ardından tepkiler de çığ gibi büyüdü.

Sosyal medyada kendisini gören vatandaş, çektiği bir video ile hem İstanbul'dan hem tüm ülkeden özür diledi.