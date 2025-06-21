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Metrobüste Sere Serpe Yatan Vatandaş Video ile Özür Diledi: "Bütün İstanbul'dan Özür Dilerim, Kafam Güzeldi"

Metrobüste Sere Serpe Yatan Vatandaş Video ile Özür Diledi: "Bütün İstanbul'dan Özür Dilerim, Kafam Güzeldi"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.06.2025 - 19:29

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Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir metroda çekilen görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Bir adam metrobüste ayakkabılarını çıkarmış, büyük bir rahatlıkla uyumuştu. O anlar ise metrobüsteki bir vatandaş tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılmıştı. Görüntülerin yayılmasının ardından tepkiler de çığ gibi büyüdü.

Sosyal medyada kendisini gören vatandaş, çektiği bir video ile hem İstanbul'dan hem tüm ülkeden özür diledi.

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Burada izleyebilirsiniz;

"Kafam güzeldi arabada yatmışım. Ben de o halimi beğenmedim."

"Kafam güzeldi arabada yatmışım. Ben de o halimi beğenmedim."

Toplu taşımada, belirli bir saygı çerçevesi içerisinde davranmamız gerekir. Bu, hem kendimizin hem de çevremizdeki diğer yolcuların rahat ve huzurlu bir yolculuk deneyimi yaşamasını sağlar. Bu kurallar, genellikle toplumun genel kabul görmüş değerlerine dayanır ve genellikle insanların birbirine karşı göstermesi gereken saygının gereğidir. Bu kuralların amacı, toplu taşıma araçlarında düzeni sağlamak ve yolcuların rahat bir şekilde seyahat etmelerini sağlamaktır. 

Bu görüntülerin sahibi olan vatandaş, kendisi de o halini beğenmediğini vurgulayarak özür diledi. Videonun sonunda ise sesinin güzel olduğunu vurguladı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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