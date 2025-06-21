Metrobüste Sere Serpe Yatan Vatandaş Video ile Özür Diledi: "Bütün İstanbul'dan Özür Dilerim, Kafam Güzeldi"

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir metroda çekilen görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Bir adam metrobüste ayakkabılarını çıkarmış, büyük bir rahatlıkla uyumuştu. O anlar ise metrobüsteki bir vatandaş tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılmıştı. Görüntülerin yayılmasının ardından tepkiler de çığ gibi büyüdü.
Sosyal medyada kendisini gören vatandaş, çektiği bir video ile hem İstanbul'dan hem tüm ülkeden özür diledi.
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"Kafam güzeldi arabada yatmışım. Ben de o halimi beğenmedim."
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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