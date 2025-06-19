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2021'de Türkiye'ye Saat Satmak İçin Geldiğini Söyleyen Afrikalı Genç Yıllar İçinde Yaşadığı Değişimi Paylaştı

2021'de Türkiye'ye Saat Satmak İçin Geldiğini Söyleyen Afrikalı Genç Yıllar İçinde Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.06.2025 - 20:15

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Türkiye'de Afrikalı saat satıcıları meşhurdu bildiğiniz üzere. Bir dönem sayıları oldukça fazlaydı. 2021 yılında Türkiye'ye saat satmak için gelen bir genç, burada girdiği kişisel gelişim sürecini ve sürecin sonunda yaşadığı değişimi paylaştı. Saat satıcılığı ile başlayıp model olan ve hayatı tamamen değişen gencin değişimi bir yandan ilham verirken bir yandan da düşündürdü.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Hayat uzun bir yolculuk.

Hayat uzun bir yolculuk.

Bu yolculukta her an her şeyin değişebileceği bir gerçek. Tabii ki, bu değişimlerin yönünü belirleyen en önemli faktör, bizim kendi çabalarımızdır. Elbette çevresel faktörlerin önemi de yadsınamaz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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