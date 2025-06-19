2021'de Türkiye'ye Saat Satmak İçin Geldiğini Söyleyen Afrikalı Genç Yıllar İçinde Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Türkiye'de Afrikalı saat satıcıları meşhurdu bildiğiniz üzere. Bir dönem sayıları oldukça fazlaydı. 2021 yılında Türkiye'ye saat satmak için gelen bir genç, burada girdiği kişisel gelişim sürecini ve sürecin sonunda yaşadığı değişimi paylaştı. Saat satıcılığı ile başlayıp model olan ve hayatı tamamen değişen gencin değişimi bir yandan ilham verirken bir yandan da düşündürdü.