Bir Turist Son Dönemde Gündem Olan Dans Görüntülerinin Ardından Gelen Yasakları Anlattı

Tatil bölgelerindeki eğlence mekanlarında, garip dans figürleri sergileyen gençlerin görüntülerine siz de mutlaka rastlamışsınızdır. Bu durum yıllardır var. Son dönemde bu dans gösterilerinde çocukların da yer aldığı görüldü. Bazıları turistlere karşı 'taciz' denebilecek hareketlerde de bulunmaya başladı. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından bakanlık harekete geçti. Özellikle Marmaris'te pek çok mekan denetimden geçirildi ve birçoğu kapatıldı.

Bu görüntülerin yayılmasının ardından gelen yasaklar turistlerin de dikkatini çekti. Bir kadın, gelen yasakların ardından nelerin değiştiğini anlattı.