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Bir Turist Son Dönemde Gündem Olan Dans Görüntülerinin Ardından Gelen Yasakları Anlattı

Bir Turist Son Dönemde Gündem Olan Dans Görüntülerinin Ardından Gelen Yasakları Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.06.2025 - 20:55

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Tatil bölgelerindeki eğlence mekanlarında, garip dans figürleri sergileyen gençlerin görüntülerine siz de mutlaka rastlamışsınızdır. Bu durum yıllardır var. Son dönemde bu dans gösterilerinde çocukların da yer aldığı görüldü. Bazıları turistlere karşı 'taciz' denebilecek hareketlerde de bulunmaya başladı. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından bakanlık harekete geçti. Özellikle Marmaris'te pek çok mekan denetimden geçirildi ve birçoğu kapatıldı. 

Bu görüntülerin yayılmasının ardından gelen yasaklar turistlerin de dikkatini çekti. Bir kadın, gelen yasakların ardından nelerin değiştiğini anlattı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

"Erkeklerin dans etmesine izin verilmiyor"

"Erkeklerin dans etmesine izin verilmiyor"

Özellikle dans gösterilerinin yasaklandığını belirten kadın ''Bundan sonra erkeklerin dans etmesine izin verilmiyor. Maytaplar, havai fişekler… Hepsi yasak.' dedi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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