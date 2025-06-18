Yabancı İş Arkadaşlarına Türk Yemekleri Tattıran Kadın Son Olarak Arkadaşlarını Baklava ile Tanıştırdı

Türk mutfağı, dünya çapında bilinen ve oldukça sevilen bir mutfak. Bu eşsiz mutfak, zengin ve çeşitli lezzetler barındırıyor. Her biri kendi özgün tadı ve sunumuyla, Türk mutfağı, geleneksel ve modern tariflerle dolu. Türk mutfağı, her bir yemeğiyle, pek çok damak zevkine hitap eden bir mutfak.
'irlandanindiyetisyeni' isimli sosyal medya kullanıcısının, iş arkadaşlarına Türk yemeklerini tattırdığı videolara daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi son olarak iş arkadaşlarını baklava ile tanıştırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha önce şalgam suyu, çiğ köfte, salep gibi pek çok lezzeti arkadaşlarına tanıtmıştı.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın