Tarafını Seçti: ABD-Kanada Sınırında Bir Çocuk Turnikelerde Oynarken Kanada Sınırına Geçti

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DKkZo2...
ABD ile Kanada arasında yer alan sınır, dünyanın en uzun ikili sınırını oluşturur. Bu sınır, her iki ülkenin de coğrafi, ekonomik ve sosyal dinamiklerini şekillendirirken, aynı zamanda kültürel etkileşim ve ticaretin de ana sahnesidir. Aynı zamanda bu sınır genel olarak turistlerin de ilgilisini çekiyor.
Bir aile, Kanada ve Amerika sınırında beklerken, minik çocukları bir anda gözden kayboldu. Demirlerin arasından karşı tarafa geçen çocuk, hem ailesine hem kendisine korku dolu anlar yaşattı.
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Çocuk bir anda kendisini Kanada'da buldu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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