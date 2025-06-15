Tarafını Seçti: ABD-Kanada Sınırında Bir Çocuk Turnikelerde Oynarken Kanada Sınırına Geçti

ABD ile Kanada arasında yer alan sınır, dünyanın en uzun ikili sınırını oluşturur. Bu sınır, her iki ülkenin de coğrafi, ekonomik ve sosyal dinamiklerini şekillendirirken, aynı zamanda kültürel etkileşim ve ticaretin de ana sahnesidir. Aynı zamanda bu sınır genel olarak turistlerin de ilgilisini çekiyor.

Bir aile, Kanada ve Amerika sınırında beklerken, minik çocukları bir anda gözden kayboldu. Demirlerin arasından karşı tarafa geçen çocuk, hem ailesine hem kendisine korku dolu anlar yaşattı.