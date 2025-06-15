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Tarafını Seçti: ABD-Kanada Sınırında Bir Çocuk Turnikelerde Oynarken Kanada Sınırına Geçti

Tarafını Seçti: ABD-Kanada Sınırında Bir Çocuk Turnikelerde Oynarken Kanada Sınırına Geçti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.06.2025 - 15:56

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ABD ile Kanada arasında yer alan sınır, dünyanın en uzun ikili sınırını oluşturur. Bu sınır, her iki ülkenin de coğrafi, ekonomik ve sosyal dinamiklerini şekillendirirken, aynı zamanda kültürel etkileşim ve ticaretin de ana sahnesidir. Aynı zamanda bu sınır genel olarak turistlerin de ilgilisini çekiyor. 

Bir aile, Kanada ve Amerika sınırında beklerken, minik çocukları bir anda gözden kayboldu. Demirlerin arasından karşı tarafa geçen çocuk, hem ailesine hem kendisine korku dolu anlar yaşattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DKkZo2...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Çocuk bir anda kendisini Kanada'da buldu.

Çocuk bir anda kendisini Kanada'da buldu.

Ailesi ise çocuklarına ders vermek için geri gelemeyeceğini söyleyerek çocuğun endişesini artırdı. Başınıza böyle bir olay geldiğinde pek çok evrak toplamanız gerekiyor. Çocuğun kısa sürede görevlilerce aileye teslim edildiği söylendi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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