Yılda 3 Kere Tatil Yapıyor: Bir İçerik Üreticisi Belçika'da Fabrikada Çalışan Bir Türk'ün Evini Ziyaret Etti

Son yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik belirsizlikler sebebiyle pek çok kişinin yurt dışında yaşam fırsatlarını değerlendirmesi, uzun süredir yurt dışında yaşayanlar ile yeni gidenler arasında bir çatışmayı da beraberinde getirdi. Uzun süredir yurt dışında yaşayan insanlar, yurt dışında yaşamanın pek de matah bir şey olmadığını, bunu hayal edenlerin boş hayaller peşinde olduğunu savunuyor. Yeni gidenler ise yaşam şartları ve alım gücünün verdiği rahatlıktan dolayı genel olarak kararlarından mutlu.

'burakatalayin' isimli bir içerik üreticisi, Belçika'da fabrika işçisi olan bir Türk'ün evini ziyaret etti. Kadının anlattıkları, alım gücü ve yaşam standartları üzerine düşündürdü.