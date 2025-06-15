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Yılda 3 Kere Tatil Yapıyor: Bir İçerik Üreticisi Belçika'da Fabrikada Çalışan Bir Türk'ün Evini Ziyaret Etti

Yılda 3 Kere Tatil Yapıyor: Bir İçerik Üreticisi Belçika'da Fabrikada Çalışan Bir Türk'ün Evini Ziyaret Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.06.2025 - 12:51

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Son yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik belirsizlikler sebebiyle pek çok kişinin yurt dışında yaşam fırsatlarını değerlendirmesi, uzun süredir yurt dışında yaşayanlar ile yeni gidenler arasında bir çatışmayı da beraberinde getirdi. Uzun süredir yurt dışında yaşayan insanlar, yurt dışında yaşamanın pek de matah bir şey olmadığını, bunu hayal edenlerin boş hayaller peşinde olduğunu savunuyor. Yeni gidenler ise yaşam şartları ve alım gücünün verdiği rahatlıktan dolayı genel olarak kararlarından mutlu. 

'burakatalayin' isimli bir içerik üreticisi, Belçika'da fabrika işçisi olan bir Türk'ün evini ziyaret etti. Kadının anlattıkları, alım gücü ve yaşam standartları üzerine düşündürdü.

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Buradan izleyebilirsiniz;

2021'den beri fabrikada işçi olduğunu söyleyen Hanife Hanım, maaşıyla ev kredisi ödediğini yılda 3 kere de tatile çıktığını anlattı.

2021'den beri fabrikada işçi olduğunu söyleyen Hanife Hanım, maaşıyla ev kredisi ödediğini yılda 3 kere de tatile çıktığını anlattı.

Ayrıca günde 4 saat ek iş yaparak bir de araba aldığını belirtti. Aynı zamanda evli ve 15 senedir orada yaşıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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