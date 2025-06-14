İsveç'te Irkçılığa Uğradığını Söyleyen Genç Yaşadıklarını Anlattı: "Avrupa Gizli Irkçıdır Arkadaşlar"

Birçok yüzyıl boyunca, ırkçılık, toplumların karşı karşıya kaldığı köklü bir sorun olmuştur. Farklı renkler, diller ve kültürler, insanların birbirlerini anlamak yerine ötekileştirmesine, hatta aşağılamasına yol açmıştır. İnsanlık tarihinde, bu durum çoğu zaman acımasız ayrımcılıklara, haksız muamelelere ve hatta savaşlara sebep olmuştur. Bu durum, insanların birbirlerine karşı olan saygı ve hoşgörüsünü zedelerken, aynı zamanda toplumların da huzur ve düzenini bozar.
İsveç'te konsere giden bir genç, yaşadığı ırkçılığı anlattı. Anlattıkları, 2025 yılında bile hiçbir şeyin değişmediğini ortaya koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk başta kendileri ile sohbet eden iki grubun, Türk olduklarını öğrendikleri an tavırlarının değiştiğini anlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Irkçılık insanın ciğerinde var. İlk bu türcülük olarak başlar. İnsan üstü bir varlık yoktur. Ardından tehdit olarak sezilen ırk gelir. Korku temellidir. Avru... Devamını Gör
ırkçılıkta avrupanın üstüne yok ama pr işini çok iyi yapıyorlar