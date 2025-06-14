onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İsveç'te Irkçılığa Uğradığını Söyleyen Genç Yaşadıklarını Anlattı: "Avrupa Gizli Irkçıdır Arkadaşlar"

İsveç'te Irkçılığa Uğradığını Söyleyen Genç Yaşadıklarını Anlattı: "Avrupa Gizli Irkçıdır Arkadaşlar"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.06.2025 - 19:33

İçerik Devam Ediyor

Birçok yüzyıl boyunca, ırkçılık, toplumların karşı karşıya kaldığı köklü bir sorun olmuştur. Farklı renkler, diller ve kültürler, insanların birbirlerini anlamak yerine ötekileştirmesine, hatta aşağılamasına yol açmıştır. İnsanlık tarihinde, bu durum çoğu zaman acımasız ayrımcılıklara, haksız muamelelere ve hatta savaşlara sebep olmuştur. Bu durum, insanların birbirlerine karşı olan saygı ve hoşgörüsünü zedelerken, aynı zamanda toplumların da huzur ve düzenini bozar. 

İsveç'te konsere giden bir genç, yaşadığı ırkçılığı anlattı. Anlattıkları, 2025 yılında bile hiçbir şeyin değişmediğini ortaya koydu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

İlk başta kendileri ile sohbet eden iki grubun, Türk olduklarını öğrendikleri an tavırlarının değiştiğini anlattı.

İlk başta kendileri ile sohbet eden iki grubun, Türk olduklarını öğrendikleri an tavırlarının değiştiğini anlattı.

Irkçılık, insanlık tarihindeki en derin yaralarından biridir ve günümüzde bile hala tamamen ortadan kalkmış değil. İki dakika arayla iki kez ırkçılığa maruz kaldığını belirten genç 'Avrupa, gizli ırkçıdır arkadaşlar.' diyerek durumu özetledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
atticusfetch

Irkçılık insanın ciğerinde var. İlk bu türcülük olarak başlar. İnsan üstü bir varlık yoktur. Ardından tehdit olarak sezilen ırk gelir. Korku temellidir. Avru... Devamını Gör

lily

ırkçılıkta avrupanın üstüne yok ama pr işini çok iyi yapıyorlar