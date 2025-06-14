İsveç'te Irkçılığa Uğradığını Söyleyen Genç Yaşadıklarını Anlattı: "Avrupa Gizli Irkçıdır Arkadaşlar"

Birçok yüzyıl boyunca, ırkçılık, toplumların karşı karşıya kaldığı köklü bir sorun olmuştur. Farklı renkler, diller ve kültürler, insanların birbirlerini anlamak yerine ötekileştirmesine, hatta aşağılamasına yol açmıştır. İnsanlık tarihinde, bu durum çoğu zaman acımasız ayrımcılıklara, haksız muamelelere ve hatta savaşlara sebep olmuştur. Bu durum, insanların birbirlerine karşı olan saygı ve hoşgörüsünü zedelerken, aynı zamanda toplumların da huzur ve düzenini bozar.

İsveç'te konsere giden bir genç, yaşadığı ırkçılığı anlattı. Anlattıkları, 2025 yılında bile hiçbir şeyin değişmediğini ortaya koydu.