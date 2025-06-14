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Azerbaycan'ı Gezen Bir İçerik Üreticisi Yazıları Okumaktan Ülkeyi Gezemedi

Azerbaycan'ı Gezen Bir İçerik Üreticisi Yazıları Okumaktan Ülkeyi Gezemedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.06.2025 - 16:53 Son Güncelleme: 14.06.2025 - 16:54

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Azerbaycan, bizim kardeş topraklarımız. Kendine özgü bir dil yapısı ve aksanı olan Azerbaycan, dilimizin neredeyse aynı olmasına rağmen, bize bazen farklı ve ilginç gelebiliyor. Karşılıklı olarak birbirimizi neredeyse tamamen anlayabilirsiz ama bazı kelimeler, bizim için alışılmışın dışında. Özellikle sosyal medya yorumlarında bu karmaşayı siz de sık sık yaşıyorsunuzudur. 

Azerbaycan'ı gezen Mehmet Ali Çatal isimli içerik üreticisi, ülkedeki tabelaları ve bazı yazıları paylaştı. Bazı kelimelerin kullanımı gülümsetti.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DK2L2BZCHWX/
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Buradan izleyebilirsiniz;

Azerbaycan Türkçesi, dilimiz Türkçe'ye kıyasla, Öz Türkçe'nin daha yakın.

Azerbaycan Türkçesi, dilimiz Türkçe'ye kıyasla, Öz Türkçe'nin daha yakın.

Bu eşsiz dil, dil ailesinin köklerine daha sadık kalarak, Türkçe'nin özgün yapısını daha net bir şekilde yansıtır. Bu durum, Azerbaycan Türkçesi'ni Türkçe'nin özgün versiyonuna daha yakın bir dil haline getirirken, aynı zamanda dilin tarihi ve kültürel zenginliğini de korumaktadır. Azerbaycan Türkçesinde kullanılan pek çok kelime ve yapı, ülkemizdeki yöresel ağızlarda da görülür.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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