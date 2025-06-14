Azerbaycan'ı Gezen Bir İçerik Üreticisi Yazıları Okumaktan Ülkeyi Gezemedi

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DK2L2BZCHWX/
Azerbaycan, bizim kardeş topraklarımız. Kendine özgü bir dil yapısı ve aksanı olan Azerbaycan, dilimizin neredeyse aynı olmasına rağmen, bize bazen farklı ve ilginç gelebiliyor. Karşılıklı olarak birbirimizi neredeyse tamamen anlayabilirsiz ama bazı kelimeler, bizim için alışılmışın dışında. Özellikle sosyal medya yorumlarında bu karmaşayı siz de sık sık yaşıyorsunuzudur.
Azerbaycan'ı gezen Mehmet Ali Çatal isimli içerik üreticisi, ülkedeki tabelaları ve bazı yazıları paylaştı. Bazı kelimelerin kullanımı gülümsetti.
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Azerbaycan Türkçesi, dilimiz Türkçe'ye kıyasla, Öz Türkçe'nin daha yakın.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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