Azerbaycan'ı Gezen Bir İçerik Üreticisi Yazıları Okumaktan Ülkeyi Gezemedi

Azerbaycan, bizim kardeş topraklarımız. Kendine özgü bir dil yapısı ve aksanı olan Azerbaycan, dilimizin neredeyse aynı olmasına rağmen, bize bazen farklı ve ilginç gelebiliyor. Karşılıklı olarak birbirimizi neredeyse tamamen anlayabilirsiz ama bazı kelimeler, bizim için alışılmışın dışında. Özellikle sosyal medya yorumlarında bu karmaşayı siz de sık sık yaşıyorsunuzudur.

Azerbaycan'ı gezen Mehmet Ali Çatal isimli içerik üreticisi, ülkedeki tabelaları ve bazı yazıları paylaştı. Bazı kelimelerin kullanımı gülümsetti.