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Herkes Rahat Bir Nefes Alabilir: Pek Çok Kişinin İlk Sevgilisi Olan "Ayca_22" Gerçekten Bulundu

Herkes Rahat Bir Nefes Alabilir: Pek Çok Kişinin İlk Sevgilisi Olan "Ayca_22" Gerçekten Bulundu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.06.2025 - 20:43 Son Güncelleme: 13.06.2025 - 20:44

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Bir zamanlar MSN, yaşamımızın ayrılmaz bir parçasıydı. Bir kuşağın en önemli eğlence kaynaklarından biriydi. Bu platform, sosyal etkileşim ve eğlence arayan bir nesil için vazgeçilmez bir araç haline gelmişti. MSN ile büyüyen nesil 'ayca_22'yi de tanır elbette. Peki kim bu 'ayca_22'?

ayca_22, MSN kullanan pek çok kişinin flörtü hatta pek çok kişinin de ilk sevgilisiydi. 'gizembilig' isimli içerik üreticisi, o meşhur fotoğrafın sahibine ulaştı ve hem fotoğrafın nasıl yayıldığını, hem de kendisinin şu anda ne yaptığını öğrendi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DK2F4OGIJBb/
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Buradan izleyebilirsiniz;

ayca_22 daha önce de bir içerik üreticisi tarafından bulunmuş, fakat röportaj vermemişti. Şimdi ise olan biteni tüm detaylarıyla anlattı.

ayca_22 daha önce de bir içerik üreticisi tarafından bulunmuş, fakat röportaj vermemişti. Şimdi ise olan biteni tüm detaylarıyla anlattı.

Bizim Ayça olarak bildiğimiz kişi aslında Maide Begüm Pekkanlı imiş. Kendisi şu an bir İspanyolca öğretmeni. O meşhur fotoğraf ise 14 yaşındayken, ön kamera ile tanışmadığımız yıllarda cep telefonu ile çekilmiş. Maide Hanım fotoğrafın yayıldığını görünce annesine sarılarak hüngür hüngür ağlamış. 

Peki siz 'ayca_22' ile tanışmış mıydınız? Yorumlarda kader ortaklarınız ile buluşabilirsiniz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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