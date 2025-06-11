Moleküler Biyolog Tonguç Gündüz Anlattı: "Karadeniz İnsanı Neden Hep Sinirli?"

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DKr9MfziKMR/
Karadeniz insanı, genellikle öfkeli tavırları ile tanınır. Hatta öfkelerinin hızla tırmanıp hemen yatıştığı söylenir. Hatta bu konuda Karadenizliler de hemfikir. Bu durum dizi ve filmlere bile yansımış durumda. Bir yapımda öfkeli bir karakter varsa kesinlikle Karadenizlidir ya da dizi Karadeniz'de geçiyorsa herkes öfkelidir. Peki bu fevriliğin sebebi ne?
Biyoloji konularını eğlenceli bir dille ele alan Moleküler Biyolog Tonguç Gündüz bu konuyu da açıkladı. Bakalım Karadeniz insanı neden sinirliymiş.
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"Karadenizli sinirlenmez; tepki verir, sonra çay koyar" diyen Gündüz, öfkenin sebebini şöyle sıraladı;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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