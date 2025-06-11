Moleküler Biyolog Tonguç Gündüz Anlattı: "Karadeniz İnsanı Neden Hep Sinirli?"

Karadeniz insanı, genellikle öfkeli tavırları ile tanınır. Hatta öfkelerinin hızla tırmanıp hemen yatıştığı söylenir. Hatta bu konuda Karadenizliler de hemfikir. Bu durum dizi ve filmlere bile yansımış durumda. Bir yapımda öfkeli bir karakter varsa kesinlikle Karadenizlidir ya da dizi Karadeniz'de geçiyorsa herkes öfkelidir. Peki bu fevriliğin sebebi ne?

Biyoloji konularını eğlenceli bir dille ele alan Moleküler Biyolog Tonguç Gündüz bu konuyu da açıkladı. Bakalım Karadeniz insanı neden sinirliymiş.