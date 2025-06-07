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Bir Vatandaş Karşılıklı İki Sitede Cenaze ve Düğünün Aynı Anda Yapıldığı Görüntüleri Paylaştı

Bir Vatandaş Karşılıklı İki Sitede Cenaze ve Düğünün Aynı Anda Yapıldığı Görüntüleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.06.2025 - 16:49

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Eskiden komşuluk ilişkileri, toplumun temel taşlarından biriydi. Herkesin birbirini tanıdığı, dostluk ve dayanışmanın hüküm sürdüğü mahalleler, adeta geniş bir aile atmosferi sunardı. İnsanlar arasında güçlü bir yardımlaşma ve paylaşma kültürü vardı. Bu durum, mahallelerin sıcak, samimi ve huzur dolu bir yaşam alanı olmasını sağlardı. İnsanlar, birbirlerinin dertleriyle dertlenir, sevinçleriyle sevinirlerdi. Bu güçlü komşuluk bağları, insanların hem fiziksel hem de duygusal ihtiyaçlarını karşılayan bir ağ oluştururdu. 

Bir vatandaş, karşılıklı iki sitede aynı anda yapılan cenaze ve düğün törenini paylaştı. 'Ne oldu bize?' notuyla paylaştığı o anlar komşuluk kültürünün ne hale geldiğini gözler önüne serdi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Yorumlarda ise insanlar ikiye bölündü.

Yorumlarda ise insanlar ikiye bölündü.

Kimileri bu durumu 'duyarsızlaşma' ve 'ego' olarak yorumlarken kimileri ise, artık insanların kalabalık binalarda yaşadığını, herkesin tüm gün bir koşuşturma içinde olduğunu, bu sebeple kimsenin kimseyi tanımamasının normal olduğunu savundu.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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