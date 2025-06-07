Bir Vatandaş Karşılıklı İki Sitede Cenaze ve Düğünün Aynı Anda Yapıldığı Görüntüleri Paylaştı

Eskiden komşuluk ilişkileri, toplumun temel taşlarından biriydi. Herkesin birbirini tanıdığı, dostluk ve dayanışmanın hüküm sürdüğü mahalleler, adeta geniş bir aile atmosferi sunardı. İnsanlar arasında güçlü bir yardımlaşma ve paylaşma kültürü vardı. Bu durum, mahallelerin sıcak, samimi ve huzur dolu bir yaşam alanı olmasını sağlardı. İnsanlar, birbirlerinin dertleriyle dertlenir, sevinçleriyle sevinirlerdi. Bu güçlü komşuluk bağları, insanların hem fiziksel hem de duygusal ihtiyaçlarını karşılayan bir ağ oluştururdu.

Bir vatandaş, karşılıklı iki sitede aynı anda yapılan cenaze ve düğün törenini paylaştı. 'Ne oldu bize?' notuyla paylaştığı o anlar komşuluk kültürünün ne hale geldiğini gözler önüne serdi.