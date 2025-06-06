Evlenip Hindistan'a Taşınan Bir Kadın Kayınvalidesinin Geleneksel Hint Evini Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DKZUN0...
Hindistan, kendine özgü ve ilginç bir kültüre ev sahipliği yapıyor. Bu özgün kültür ile, yaşam biçimleri, inanç sistemleri ve mutfakları ile dünya üzerindeki pek çok yerden ayrılır. Kendi içinde bir çeşitlilik barındıran Hindistan, bu özellikleri ile dikkat çeker ve merak uyandırır. Kendine has bu özellikler, Hindistan'ı keşfetmek isteyen gezginlerin de dikkatini çekiyor.
Evledikten sonra Hindistan'a yerleşen bir kadın, kayınvalidesinin geleneksel Hint evini paylaştı. Ev pek çok kişiye oldukça ilginç geldi.
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Bir ülkenin mimari dokusu, o ülkenin tarihini ve kültürünü yansıtan en önemli unsurlardan biridir.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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