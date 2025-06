Evlenip Hindistan'a Taşınan Bir Kadın Kayınvalidesinin Geleneksel Hint Evini Paylaştı

Evler, bu mimari dokunun en belirgin örneklerini sergiler. Her bir tuğla, her bir taş, her bir oda, o ülkenin geçmişine, geleneklerine ve yaşam biçimine dair bir hikaye anlatır. Bu nedenle, bir ülkenin evlerine bakarak, o ülkenin kültürünü ve tarihini daha iyi anlayabiliriz. Bu evler, o ülkenin sosyal ve kültürel değerlerini, inançlarını ve yaşam tarzını gözler önüne serer. Bu evde de ilk dikkat çeken şey temizliği ve misafirlere ayrılan bölüm oldu.

Siz bu evi nasıl buldunuz?