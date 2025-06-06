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Evlenip Hindistan'a Taşınan Bir Kadın Kayınvalidesinin Geleneksel Hint Evini Paylaştı

Evlenip Hindistan'a Taşınan Bir Kadın Kayınvalidesinin Geleneksel Hint Evini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.06.2025 - 21:18

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Hindistan, kendine özgü ve ilginç bir kültüre ev sahipliği yapıyor. Bu özgün kültür ile, yaşam biçimleri, inanç sistemleri ve mutfakları ile dünya üzerindeki pek çok yerden ayrılır. Kendi içinde bir çeşitlilik barındıran Hindistan, bu özellikleri ile dikkat çeker ve merak uyandırır. Kendine has bu özellikler, Hindistan'ı keşfetmek isteyen gezginlerin de dikkatini çekiyor. 

Evledikten sonra Hindistan'a yerleşen bir kadın, kayınvalidesinin geleneksel Hint evini paylaştı. Ev pek çok kişiye oldukça ilginç geldi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DKZUN0...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Bir ülkenin mimari dokusu, o ülkenin tarihini ve kültürünü yansıtan en önemli unsurlardan biridir.

Bir ülkenin mimari dokusu, o ülkenin tarihini ve kültürünü yansıtan en önemli unsurlardan biridir.

Evler, bu mimari dokunun en belirgin örneklerini sergiler. Her bir tuğla, her bir taş, her bir oda, o ülkenin geçmişine, geleneklerine ve yaşam biçimine dair bir hikaye anlatır. Bu nedenle, bir ülkenin evlerine bakarak, o ülkenin kültürünü ve tarihini daha iyi anlayabiliriz. Bu evler, o ülkenin sosyal ve kültürel değerlerini, inançlarını ve yaşam tarzını gözler önüne serer. Bu evde de ilk dikkat çeken şey temizliği ve misafirlere ayrılan bölüm oldu.

Siz bu evi nasıl buldunuz?

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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