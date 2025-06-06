Yapay Zeka ile Tanışan Dedenin Kibarlığı İçinizi Isıtacak: "Ne Sorabilirim Afedersiniz?"

Günümüzde, yapay zeka teknolojisi hayatımızın her köşesine nüfuz etmiş durumda. Bu ilerlemiş teknolojiyi, belki de farkında olmadan, neredeyse her gün kullanıyoruz. Bu teknolojiyi kullanarak, hayatımızı daha verimli hale getirebiliyoruz. Bu nedenle, yapay zeka teknolojisine hakim olmak, teknolojik gelişmelerin hızına ayak uydurabilmemiz için büyük bir önem taşıyor.

Fakat büyüklerimiz bu teknolojiye öyle kolay adapte olamıyor elbette. Bir dedenin Yapay Zeka ile tanışma anı sosyal medyada viral oldu. Dedenin kibarlığı kalpleri ısıttı.