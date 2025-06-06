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Yapay Zeka ile Tanışan Dedenin Kibarlığı İçinizi Isıtacak: "Ne Sorabilirim Afedersiniz?"

Yapay Zeka ile Tanışan Dedenin Kibarlığı İçinizi Isıtacak: "Ne Sorabilirim Afedersiniz?"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.06.2025 - 19:08

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Günümüzde, yapay zeka teknolojisi hayatımızın her köşesine nüfuz etmiş durumda. Bu ilerlemiş teknolojiyi, belki de farkında olmadan, neredeyse her gün kullanıyoruz. Bu teknolojiyi kullanarak, hayatımızı daha verimli hale getirebiliyoruz. Bu nedenle, yapay zeka teknolojisine hakim olmak, teknolojik gelişmelerin hızına ayak uydurabilmemiz için büyük bir önem taşıyor.

Fakat büyüklerimiz bu teknolojiye öyle kolay adapte olamıyor elbette. Bir dedenin Yapay Zeka ile tanışma anı sosyal medyada viral oldu. Dedenin kibarlığı kalpleri ısıttı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DKcbOo...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Yapay zeka teknolojisi, teknolojiye uzak olan büyüklerimiz için bazen kafa karıştırıcı olabiliyor.

Yapay zeka teknolojisi, teknolojiye uzak olan büyüklerimiz için bazen kafa karıştırıcı olabiliyor.

Birçoğu yapay zeka görseller ve videoları gerçek zannedebiliyor. Bu durum da onların, kötü niyetli insanların tuzanlarına düşmelerine sebep olabiliyor. Bu yüzden bu konuda dikkatli olmak ve gerekli kontrolü sağlamak önemli.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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