Çocuklar Erken mi Büyüyor? Bir Kadın 12 Yaşındaki Kardeşi ile Kendisinin 12 Yaşındaki Halini Karşılaştırdı

Günümüzde çocukların erken büyüdüğüne dair genel bir kanı hakim. Teknoloji ve bilginin hızla yayıldığı bu çağda, çocukların erişebildiği bilgi miktarı ve çeşitliliği, onların daha hızlı olgunlaşmalarına neden oluyor olabilir. Ancak bu durum, yalnızca bilgi ile sınırlı kalmıyor.

Bir kadın, kendisinin 12 yaşındaki haliyle bugün 12 yaşında olan kardeşini karşılaştırdı. Ortaya çıkan fark ise düşündürdü.