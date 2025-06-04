Çocuklar Erken mi Büyüyor? Bir Kadın 12 Yaşındaki Kardeşi ile Kendisinin 12 Yaşındaki Halini Karşılaştırdı

Günümüzde çocukların erken büyüdüğüne dair genel bir kanı hakim. Teknoloji ve bilginin hızla yayıldığı bu çağda, çocukların erişebildiği bilgi miktarı ve çeşitliliği, onların daha hızlı olgunlaşmalarına neden oluyor olabilir. Ancak bu durum, yalnızca bilgi ile sınırlı kalmıyor.
Bir kadın, kendisinin 12 yaşındaki haliyle bugün 12 yaşında olan kardeşini karşılaştırdı. Ortaya çıkan fark ise düşündürdü.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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