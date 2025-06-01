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Bir İçerik Üreticisi İstanbul Sokak Modasının Nabzını Tuttu: "İstanbul Sokaklarında İnsanlar Neler Giyiyor?"

Bir İçerik Üreticisi İstanbul Sokak Modasının Nabzını Tuttu: "İstanbul Sokaklarında İnsanlar Neler Giyiyor?"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.06.2025 - 17:09

İçerik Devam Ediyor

Moda, kişiler arasında çeşitli görüş ayrılıklarına neden olan bir konsept. Bazıları için anlamsız ve gereksizken, kimileri için büyük bir öneme sahip. Giysiler, bir bölgenin kültürel özelliklerini ve yaşam biçimini yansıtır. Bu, moda kavramının sadece bir stil ifadesi olmadığını, aynı zamanda bir topluluğun karakteristik özelliklerini ve değerlerini sergileyen bir araç olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, moda sadece giyim ve aksesuar seçimlerimizle sınırlı olmayıp, aynı zamanda bizi çevreleyen dünyayı ve içinde yaşadığımız toplumu anlama ve yorumlama şeklimizi de belirliyor. Peki İstanbul'da insanlar neler giyiyor?

'wapwit' isimli içerik üreticisi bu sorunun peşine düştü. İstanbul sokaklarında insanların günlük tarzını görüntüleyen içerik üreticisi çok beğenilen bir video serisine imza attı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@wapwit
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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