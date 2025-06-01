Kendini Kuma Gömdükten Sonra "Şark Çıbanı" Denilen Bir Hastalığa Yakalanan Kadın Yeni Fobinin Kilidini Açtı

Yaz mevsimi geliyor. Pek çok kişi soluğu denizde ve kumsalda alacak. Birçok insan, bu mevsimin keyfini çıkarmak için deniz ve kumsalın eşsiz güzelliğine doğru yol alacak. Fakat, bu doğal güzelliklerin gizlediği tehlikelere karşı ne kadar hazırlıklıyız?
Bir kadın, çıktığı tatilde yumuşacık kumları görünce kendisini kuma gömmek istedi. Bir süre sonra vücudunda kızarıklıklar oluşmaya başlayan kadın önce sivrisinekler olduğunu düşünse de gerçeği sonradan farketti.
Buradan izleyebilirsiniz;
Şark çıbanı (Kutanöz leishmaniasis), Leishmania cinsinde bulunan parazitleri taşıyan kum sineğinin (tatarcık, yakarca, güpdüşen) insanları sokmasıyla bulaşan bir deri hastalığıdır. Ülkemizde halk arasında Halep çıbanı, güzellik yarası da olarak bilinir. Şark çıbanının bulguları parazit taşıyan kum sineğinin sokmasından sonra ortalama 4 – 8 Ay içinde ortaya çıkar. uzun süren yaralarla seyredip, iz bırakarak iyileşir.
Durumun sivrisinek ısırığı kadar basit olmadığını farkeden kadın, Leishmania kaptığını anladı.
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