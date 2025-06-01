Kendini Kuma Gömdükten Sonra "Şark Çıbanı" Denilen Bir Hastalığa Yakalanan Kadın Yeni Fobinin Kilidini Açtı

Yaz mevsimi geliyor. Pek çok kişi soluğu denizde ve kumsalda alacak. Birçok insan, bu mevsimin keyfini çıkarmak için deniz ve kumsalın eşsiz güzelliğine doğru yol alacak. Fakat, bu doğal güzelliklerin gizlediği tehlikelere karşı ne kadar hazırlıklıyız?

Bir kadın, çıktığı tatilde yumuşacık kumları görünce kendisini kuma gömmek istedi. Bir süre sonra vücudunda kızarıklıklar oluşmaya başlayan kadın önce sivrisinekler olduğunu düşünse de gerçeği sonradan farketti.