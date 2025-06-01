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Kendini Kuma Gömdükten Sonra "Şark Çıbanı" Denilen Bir Hastalığa Yakalanan Kadın Yeni Fobinin Kilidini Açtı

Kendini Kuma Gömdükten Sonra "Şark Çıbanı" Denilen Bir Hastalığa Yakalanan Kadın Yeni Fobinin Kilidini Açtı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.06.2025 - 10:07

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Yaz mevsimi geliyor. Pek çok kişi soluğu denizde ve kumsalda alacak. Birçok insan, bu mevsimin keyfini çıkarmak için deniz ve kumsalın eşsiz güzelliğine doğru yol alacak. Fakat, bu doğal güzelliklerin gizlediği tehlikelere karşı ne kadar hazırlıklıyız? 

Bir kadın, çıktığı tatilde yumuşacık kumları görünce kendisini kuma gömmek istedi. Bir süre sonra vücudunda kızarıklıklar oluşmaya başlayan kadın önce sivrisinekler olduğunu düşünse de gerçeği sonradan farketti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DJCdzp...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Şark çıbanı (Kutanöz leishmaniasis), Leishmania cinsinde bulunan parazitleri taşıyan kum sineğinin (tatarcık, yakarca, güpdüşen) insanları sokmasıyla bulaşan bir deri hastalığıdır. Ülkemizde halk arasında Halep çıbanı, güzellik yarası da olarak bilinir. Şark çıbanının bulguları parazit taşıyan kum sineğinin sokmasından sonra ortalama 4 – 8 Ay içinde ortaya çıkar. uzun süren yaralarla seyredip, iz bırakarak iyileşir.

Durumun sivrisinek ısırığı kadar basit olmadığını farkeden kadın, Leishmania kaptığını anladı.

Durumun sivrisinek ısırığı kadar basit olmadığını farkeden kadın, Leishmania kaptığını anladı.

'Şark çıbanı' ya da bilimsel adıyla 'Kutanöz leishmaniasis', Leishmania cinsi parazitlerin yol açtığı bir deri hastalığıdır. Bu parazitler, kum sineği olarak bilinen böcekler tarafından taşınır. Türkiye'de genellikle 'Halep çıbanı' veya 'güzellik yarası' isimleriyle tanınan bu hastalığın belirtileri, parazit taşıyan kum sineği tarafından sokulduktan sonraki 4 ila 8 ay içerisinde görülmeye başlar. Hastalık genellikle uzun süreli yaralar oluşturur ve iyileşme sürecinde kalıcı izler bırakabilir. Hayvanlara bulaştığında ise durum çok daha tehlikeli olabiliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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