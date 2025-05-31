Umrunda Bile Olmadı: Bir Kadın Köpeğinin Önüne Yemek Koyup Kaçırılma Numarası Yaptı

İnsanın en sadık dostu olarak bilinen köpekler, yüzyıllardır hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Onların sevgisi, sadakati ve koruyucu doğası, insanların hayatında önemli bir yer edinmelerini sağladı. Köpekler, sadece bir evcil hayvan olmanın ötesinde, ailemizin bir üyesi ve en yakın arkadaşımızdır.

Bir kadın en yakın dostuna küçük bir test yapmak istedi. Önce önüne yemek koyan kadın, ardından kaçırılma numarası yaptı. Yemek ve sahibi arasında bırakılan köpek, yemeği seçti.