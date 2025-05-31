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Umrunda Bile Olmadı: Bir Kadın Köpeğinin Önüne Yemek Koyup Kaçırılma Numarası Yaptı

Umrunda Bile Olmadı: Bir Kadın Köpeğinin Önüne Yemek Koyup Kaçırılma Numarası Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.05.2025 - 23:20

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İnsanın en sadık dostu olarak bilinen köpekler, yüzyıllardır hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Onların sevgisi, sadakati ve koruyucu doğası, insanların hayatında önemli bir yer edinmelerini sağladı. Köpekler, sadece bir evcil hayvan olmanın ötesinde, ailemizin bir üyesi ve en yakın arkadaşımızdır. 

Bir kadın en yakın dostuna küçük bir test yapmak istedi. Önce önüne yemek koyan kadın, ardından kaçırılma numarası yaptı. Yemek ve sahibi arasında bırakılan köpek, yemeği seçti.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Köpekler, duygusal kapasiteleri ve hassas koku alma yetenekleri ile bilinirler.

Köpekler, duygusal kapasiteleri ve hassas koku alma yetenekleri ile bilinirler.

Bu canlılar, çevrelerindeki dünyayı anlama ve yorumlama konusunda son derece yeteneklidir. Koku alma duyuları, insanlarınkinden çok daha güçlüdür, bu da onların çevrelerindeki dünyayı farklı bir boyutta algılamalarını sağlar. Bu sebeple pek çok kişi videoda köpeğin sahibini umursamadığını değil, içeri giren kişinin tanıdık biri olduğunu anladığını savundu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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