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Kendi Küçük Öfkesi Dev: Bir Köpek Eğitmeni Saldırganlığı ile Bilinen Köpeği Muma Çevirdi

Kendi Küçük Öfkesi Dev: Bir Köpek Eğitmeni Saldırganlığı ile Bilinen Köpeği Muma Çevirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.05.2025 - 21:49

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Köpekler, en sadık can dostlarımızdır. Yüzyıllar boyunca, bu muhteşem yaratıklar, her daim hayatlarımıza eşlik etmiştir. Onlar, sadece bir evcil hayvan olmaktan öte, ailemizin bir parçası ve en güvendiğimiz dostlarımızdır. Onların eşsiz sadakati ve sevgisi, hayatımızı zenginleştirir.

Bir köpek eğitmeni, saldırganlığı ile bilinen minik köpeği eğitimle kısa sürede sakinleştirdiği anları paylaştı. İlk başta eğitmeni yaralayan minik, dakikalar içinde uysal bir kediye dönüştü.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Küçük köpek ırkları, zaman zaman beklenmedik bir saldırganlık sergileyebiliyorlar.

Küçük köpek ırkları, zaman zaman beklenmedik bir saldırganlık sergileyebiliyorlar.

Fiziksel boyutlarına kıyasla, öfke patlamaları oldukça büyük ve tehlikeli olabiliyor. Bu durum, onların minik bedenlerinin altında yatan büyük enerji ve duygusal yoğunluktan kaynaklanıyor. Bu durum başa çıkılamaz hale gelince, bir profesyonelden yardım almak gerekebiliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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