En İyi Yol Arkadaşı: Bir Kadın Tekir Kedisi ile Yaptığı 6 Saatlik Yolculuğu Paylaştı

Kediler, dünyanın en sevimli ve eşsiz dostları. Her biri ayrı bir karaktere sahip olan bu minik dostlar, hayatımıza neşe ve renk katarlar. Yaramazlıkları bile enerjimize enerji katabilir.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Tekir cinsi kedisi ile yaptığı uzun yolculuğu paylaştı. Kimilerinin tehlikeli bulduğu o yolculuk, pek çok kişinin içini ısıttı.