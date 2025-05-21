En İyi Yol Arkadaşı: Bir Kadın Tekir Kedisi ile Yaptığı 6 Saatlik Yolculuğu Paylaştı

Kediler, dünyanın en sevimli ve eşsiz dostları. Her biri ayrı bir karaktere sahip olan bu minik dostlar, hayatımıza neşe ve renk katarlar. Yaramazlıkları bile enerjimize enerji katabilir.
Bir sosyal medya kullanıcısı, Tekir cinsi kedisi ile yaptığı uzun yolculuğu paylaştı. Kimilerinin tehlikeli bulduğu o yolculuk, pek çok kişinin içini ısıttı.
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Tekir kediler, evcil hayvan dünyasının en nevi şahsına münhasır üyelerinden biri.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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